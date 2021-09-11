رئيس مجلس حقوق الإنسان: مبادراتنا تضمن تنفيذ مصر استراتجيتها بشكل فعال

قالت نزهت شاميم خان، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنَّ المناقشات التي تتمّ والمبادرات التي يتمّ تبنيها بالمجلس في إطار هذا البند؛ ساعدت في تحسين حقوق الإنسان في عدة دول بالعالم، ومن المؤكّد أنَّها سوف تضمن أن يتمّ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بشكل فعال.

نزهت خان تهنئ مصر على إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان

وقدمت رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال كلمة لها مسجلة، في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لمصر لإعداد استراتجيتها الوطنية لحقوق الإنسان قائلة: «أعبر عن أطيب تمنياتي لتنفيذها على نحو فعّال من خلال الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وكل الأطراف ذات الصلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع».

وتضمنت المرحلة التحضيرية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إجراء حصر وتقييم شامل لاحتياجات الدولة في مجال إعمال حقوق الإنسان.

دراسة تجارب دولية مقارنة لتقييم احتياجات الدولة في مجال إعمال حقوق الإنسان

وفي هذا الصدد، تم دراسة تجارب دولية مقارنة، وعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع ممثلي عدد من الشركاء الدوليين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في إطار كتابة الاستراتيجية. ودرست الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل، ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها وبين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عبر البناء عليها واستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقي شامل، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بعد 30 يونيو بدعم حقوق الإنسان.