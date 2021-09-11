دعوى قضائية ضد «التنمية المحلية والمحافظ» لعدم إنشاء حي جنوب كفر الشيخ

أقام حسين كمال المحلاوي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، نيابة عن أهالي القرى التابعة لحي جنوب بمدينة كفر الشيخ، دعوة قضائية عاجلة ضد وزير التنمية المحلية ومحافظ كفرالشيخ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ بصفتهم، أمام القضاء الإداري بالمحافظة، عقب مضي شهرين من إرسال إنذار على يد محضر لهما، للمطالبة بتفعيل حي جنوب الجديد على أرض الواقع، وتعيين رئيس له عن طريق وزارة التنمية المحلية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الإلزامي الوجوب، والصادر بتاريخ 13 أكتوبر لسنة 2019 تحت رقم 2452 لسنه 2019، والخاص بإنشاء حي جنوب كفر الشيخ فى مادته الأولى.

وأكد المحامي في دعواه أن المادة الثانية من القرار أكدت تعديل نطاق الوحدة المحلية لمدينة كفرالشيخ ليصبح على النحو التالى «حي شرق كفرالشيخ - حي غرب كفرالشيخ - ح جنوب كفرالشيخ»، وإلزام الجهة الإدارية بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء حى جنوب كفرالشيخ) .

وقال المحامي في دعواه إن مبدأ المشروعية لم يعد يعني مجرد إحترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطه التشريعية، بل أصبح يشمل أيضا القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية، وإن قرار إنشاء حي جنوب كفرالشيخ، والصادر من رئيس مجلس الوزراء تم تحصينه تماما ولايجوز الرجوع فيه أو إلغائه تحت أي مسمى أو لأي سبب من الأسباب، حيث تم نشر هذا القرار بالجريده الرسمية فى العدد 43 السنة الثانية والستين في 25 صفر 1441 الموافق 24 أكتوبر لسنه 2019، وحيث أن الحي الجديد يضم قرى «الحمراوي، القرضا، أبوطبل، دفريه، وتوابعها عزب يونس والشوادفى وعثمان وأبو على»، المتاخمة لمنطقة سخا التابعة لحي شرق مدينة كفرالشيخ، وبتاريخ 25 نوفمبر 2019، تمت الموافقه من إدارة المجالس بكفرالشيخ على هذا القرار ليصبح أمراواقعا، وبتاريخ 28يوليو 2020، تم إرسال خطاب رسمي من محافظ كفر الشيخ الحالي اللواء جمال نورالدين إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، يخطره فيه بورود كتاب مديرية أمن كفرالشيخ المؤرخ فى 1فبراير 2020، بشأن مقترح إنشاء قسم شرطة لحي جنوب كفرالشيخ الجديد.

المحامي: جرى تخصيص مكان لإنشاء مركز شرطة

وأضاف المحامي في الدعوة، أن قرار إنشاء قسم شرطة جاء فصلا عن نطاق الاختصاص الجغرافي لمركز شرطه كفرالشيخ وقسمي شرطة أول وثان كفرالشيخ، وأفاد هذا الخطاب، أن المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة المحافظ وافق بجلسته رقم4 المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2020 على مخاطبة وزير التنمية المحلية للعرض على رئيس مجلس الوزراء، للموافقة على إنشاء قسم شرطة خاص بحي جنوب كفرالشيخ الجديد على مساحة 2660مترا، بعد أن قامت مديرية الأمن ومركز شرطة كفرالشيخ والوحدة المحلية لقرية الحمراوى الجهة المالك للأرض بعمل محضر إنضمامي لهذه القطعة لتكون مقرا لإنشاء قسم شرطة حي جنوب الجديد، وتم التوقيع على ذلك المحضر من جميع الأطراف بعد معاينة هذا الموقع على الطبيعة.

وأشار إلى قيام وزارة الداخلية بإلغاء العموديات بقرى الحمراوى وأبوطبل والقرضا ودفريه من أجل تفعيل هذا الحي على أرض الواقع، وتم إلغاء الكيان الإداري بهذه القرى وتعديلها وإنشاء وحدة محلية جديدة بقرية شنو بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتضم باقي قرى قرية الحمراوي السابقة التى أصبحت جزءا من حي جنوب الجديد.