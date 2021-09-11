حكم نهائي بإلغاء فصل طالبة تعرضت للتحرش الجنسي وفض غشاء بكارتها بالبحيرة

قضت المحكمة الإدارية العليا 2021 بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزيري التربية والتعليم والصحة، ووكيلي وزارتي الصحة والتعليم بالبحيرة ومحافظ البحيرة ضد إحدى الطالبات، وتأييد الحكم التاريخي الإنساني بكامل حيثياته الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بالاتفاق مع وكيل وزارة التعليم بفصل طالبة من إحدى المدارس الثانوية الفنية للتمريض بنات بحوش عيسى بمحافظة بالبحيرة التابعة لوزارة الصحة وإشراف وزارة التربية والتعليم، وحرمانها المؤبد من دخول امتحانات الثانوية الفنية للتمريض.

الفتاه تعرضت لحادث جنسي

وجاء ذلك بسبب تعرض الطالبة لحادث جنسي من أحد الأشخاص بفض غشاء بكارتها وحملها منه واتهامها بإجهاض حملها من مستشفي حوش عيسى العام، حيث أمر القاضي بتمكينها من أداء الامتحانات التحريرية والشفوية خلال ساعات من رفع دعواها بعد الإفراج عنها من حبسها احتياطيا لعدم صدور حكم جنائي ضدها، كما أمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان باعتبار أن حرمانها من حق التعليم يمس حقوقها الدستورية تتصف بالاستعجال، والعام الدراسي أيام تنقضي ويستحيل استعادتها.

بداية الواقعة

تتلخص وقائع القضية في أن إحدى الطالبات بالصف الثالث الثانوي عام 2016 بإحدى المدارس الثانوية الفنية للتمريض بنات بحوش عيسي البحيرة التابعة لوزارة الصحة وإشراف التربية والتعليم، وقفت ومعها أبيها أمام المحكمة، وقالت إنها تعرضت لحادث اعتداء جنسي من أحد الأشخاص بفض غشاء بكارتها ومعاشرتها قسرًا ترتب عليه حملها.

الفتاة حدث لها إجهاض شديد

وأوضحت المحكمة أنه في أبريل 2016 حدث للطالبة، إجهاض شديد بمستشفى حوش عيسى، وفوجئت باتهام من المستشفي بأنها أجهضت نفسها عمدا وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3496 لسنة 2016 إداري حوش عيسى وتم حبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات هي والمعتدى عليها، وفي 24 مايو 2016 فوجئت بصدور قرار فصل لها من مديرية الصحة بدمنهور التابعة لها المدرسة بموافقة وزارة التربية والتعليم.

وفور الإفراج عنها من الحبس الاحتياطي لجأت للمحكمة الساعة العاشرة صباحًا، قبل امتحانات الثانوية بساعات، وطلب القاضي من الحاضر عن وزارتي الصحة والتربية والتعليم تقديم مذكرة بالرد خلال 3 ساعات ثم قرر إصدار الحكم أخر الجلسة الذى جاء في صالح الطالبة بإلغاء قرار فصلها وتمكينها فورًا من أداء الامتحانات في مشهد مبكى حزين بين الأب وابنته.

ولم تكتف وزارتا الصحة والتعليم بالحكم، بل طعنت عليه وجاء حكم المحكمة الإدارية العليا 2021 برفض طعن الوزارتين بإجماع الآراء، وأصبح حكم القضاء الإداري نهائيًا وباتًا وسطر القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى سطورًا دقيقة في أدق وأعقد مشكلات المجتمع العربي عن الحادث الجنسي وغشاء البكارة والآثار الناجمة بالحمل غير الشرعي ومضار إسقاط المولود.