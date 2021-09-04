أبرزها دعوى شطب المعزول من «المحامين».. حصاد مجلس الدولة في أسبوع

نعرض لكم في التقرير التالي، حصاد الأحكام والفتاوي التي أصدرتها محكمة مجلس الدولة في الأسبوع الماضي، حيث فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا.

تأجيل دعوى شطب «المعزول» من نقابة المحامين لـ14 نوفمبر

تدور أحداث القضية حول طلب أحد المحامين بشطب رئيس الزمالك المعزول من نقابة المحامين كونه يتعدى بالقول والسب على القنوات الفضائية إضافة إلى بلاغات للنائب العام، وأمرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالبت فيها بشطب رئيس نادي الزمالك «المعزول» من نقابة المحامين، لجلسة 14 نوفمبر.

عطيتو: المعزول اعتاد على السب والقذف

وقال المحام محمد عطيتو، مقيم الدعوى: إن سجل رئيس الزمالك المعزول حافل بالعديد من جرائم السب والقذف، كما سبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة، من بينها قضايا مقاومة سلطات، وتهديد، بالإضافة إلى 6 قضايا سب علني، وقضية «ضرب ومشاجرة».

تأجيل طعن المعزول على حل مجلس إدارة نادي الزمالك لـ10 أكتوبر

تدور أحداث الدعوى حول طلب رئيس الزمالك المعزول وقف قرار وزير الشباب والرياضة بوقف وتجميد مجلس إدارة الزمالك ، وأجّلت محكمة مجلس الدولة، طعن رئيس الزمالك المعزول، الذي طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، لجلسة 10 أكتوبر المقبل.

وهذه ليست الدعوى الوحيدة ضد رئيس الزمالك المعزول، بل توجد العديد من القضايا والتي من بينها شطبه من نقابة المحامين وكذا منع ظهوره.

حكم بمنح أجهزة الدولة سلطة لمواجهة الأوبئة

أصدرت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة القاضي المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما تاريخيا نادرا، بمنح أجهزة الدولة الإدارية والطبية سلطات مطلقة في ظل ظروف الأوبئة العامة حفاظا على النظام الصحي العام.

المحكمة أعطت الأحقية في إعدام 4 آلاف بطة

وأعطى الحكم، الإدارة الطبية البيطرية للعام 2007، الحق بإعدام 4 آلاف بطة عمر شهر، و500 دجاجة بلدي عمر 50 يوما، كانت إحدى الأسر بقرية بمحافظة البحيرة تربيها في مكان خاص بمنزلها، وما خلفته إنفلونزا الطيور من اتصال بالطيور المريضة بالأسرة، ما قد يصيب البشر بسلالة H5N1.

رفض دعوى إلغاء قبول تبرعات تركي آل الشيخ لنادي الأهلي

أصدَرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حكمها في الدعوى المرفوعة من المحامين هاني سامح وصلاح بخيت، والتي طالبا فيها بإلغاء قبول تبرعات تركي آل الشيخ لنادي الأهلي.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامين، والتي حملت رقم 20108 لسنة 73 ق، و اختصمت الدعوى كل من وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب والعامري فاروق، عن النادي الأهلي.

عدم قبول دعوى منع مبروك عطية من الظهور في الفضائيات

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحام بالنقض، ضد الداعية مبروك عطية، لمنعه من الظهور على شاشات التلفزيون والفضائيات.

وقال مقيم الدعوى: «بعد أن أصبح الدعاة هم المرجع الذي يتجه إليه المسلمون في حالة وجود أي تساؤل في أمور دينهم، فهم من يوجهون الناس إلى صحيح الدين وإعطائهم الفتاوى التي تعينهم في أمور دينهم ودنياهم، وأصبحوا فئة يجب أن تتمتع بقدر من العلم واللباقة وحسن الأداء لجذب المشاهد إليهم».

وتابعت الدعوى: «إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهر العديد من الدعاة الذين اتخذوا الدين حرفة لهم دون أن يكونوا مؤهلين لذلك فنجد العديد من خريجي جامعة الأزهر لا يملكون الحجة الكافية من أجل تقديم الفتاوى للمسلمين».