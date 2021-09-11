كل ما تريد معرفته عن خطوات الوضوء بالتفصيل والترتيب في سطور

يُعد الوضوء شرطًا أساسيًا لقبول الصلاة، حيث شهدت محركات البحث، عمليات مكثفة حول خطوات الوضوء بالتفصيل والترتيب، وقد جاء في السنة النبوية، أنه «دَخَلَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ علَى ابْنِ عامِرٍ يَعُودُهُ وهو مَرِيضٌ فقالَ: ألا تَدْعُو اللَّهَ لي يا ابْنَ عُمَرَ؟ قالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ ولا صَدَقَةٌ مِن غُلُولٍ. وَكُنْتَ علَى البَصْرَةِ».

خطوات الوضوء بالتفصيل والترتيب

وتستعرض الوطن، من خلال هذا التقرير، خطوات الوضوء بالتفصيل والترتيب، للتسهيل على الباحثين حول طريقة الوضوء بالترتيب، وقال تعالى في كتابه الكريم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) [سورة المائدة آية 6 ].

طريقة الوضوء بالترتيب

ويمكن توضيح طريقة الوضوء بالترتيب، من خلال المراحل التالية:

- في البداية، تعد النية الصحيحة للوضوء و بعدها البسملة «بسم الله»، غسل كف اليد ثلاثًا، اول خطوة من خطوات وطريقة الوضوء الصحيح.

- ثم تأتي خطوة المضمضة ثلاث مرات، وهي احدى خطوات الوضوء بالتفصيل والترتيب.

- وبعد ذلك تأتي خطوة، الاستنشاق بالأنف ثلاث مرات.

- غسل الوجه ثلاث مرات «من منبت الشعر وحتى الذقن ومن الأذن اليمنى لليسرى».

- غسل اليدين حتى المرافق ثلاث مرات، على أنه من أهم خطوات الوضوء الترتيب، أن تكون البداية من اليد اليمنى طبعا.

- ثم خطوة مسح الرأس، ويمكن فعلها ثلاث مرات، وكذلك يمكن مرة واحدة.

كيفية الوضوء للصلاة بالتّرتيب

- يتم بعد ذلك مسح الأذن، وهي أيضًا من الخطوات التي توضح كيفية الوضوء للصلاة بالترتيب، أن تتم تلك الخطوة إما ثلاث مرات، وكذلك يمكن واحدة.

- وتأتي آخر خطوات الوضوء للصلاة بالترتيب، هي غسل القدمين إلى الكعبين، ثلاث مرات، وكما تم الاشتراط في غسل الأيدي بالبدء باليد اليمنى، فإنه من أهم خطوات طريقة الصلاة بالتفصيل والترتيب، هي البدء بالقدم اليمنى، مع ضرورة الغسل بين أصابع القدم.

ويمكن القول بعد الانتهاء من الوضوء: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أن محمدًا عبده و رسوله، اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين».

فرائض وسنن الوضوء

هناك اختلاف بين فرائض وسنن الوضوء، ويمكن توضيح فرائض الوضوء من خلال السطور التالية:

- النية.

- غسل الوجه.

- غسل اليدين إلى المرفقين.

- مسح الرأس.

- غسل القدمين إلى الكعب.

- التعاقب، وهي تعني عدم انتظار جفاف جزء القيام بالوضوء متتاليًا واحد تلو الآخر فورًا ومتعاقبًا.

سنن الوضوء للصلاة

أما فيما يتعلق بسنن الوضوء، ويمكن توضيحها، خلال السطور التالية:

- البسملة في بداية الوضوء.

- غسل اليدين للرسغين.

- المضمضة «المذهب الحنبلي فقط قال أنها واجبة».

- الاستنشاق «المذهب الحنبلي فقط قال أنه واجب»، الاستنثار «إخراج الماء من الأنف بعد إدخاله».

- مسح الرأس كله «فرض لدى الحنابلة و الملكية و سنة لدى الشافعية والحنفية».

- مسح الأذنين.

- تخليل الماء في شعر اللحية.

- تخليل الماء في أصابع القدمين.

- الوضوء ثلاث المرات.

- استخدام السواك.

- عدم الإسراف في المياه.

- الميمنة «البدء بالجهة اليمنى».