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محمود مسلم

تحصيل 87 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري متوفى بالأردن

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الوطن
01:19 م | السبت 11 سبتمبر 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، حصل على مستحقات عامل مصري متوفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف معاش لزوجته «ألطاف.ط.م» بإجمالي 5 آلاف و584 دولارًا، أي ما يعادل 87 ألفًا و341 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة معاش  العامل المصري المتوفى بالأردن لزوجته «ألطاف.ط.م»؛ لصرفه وفقا لإعلام الوراثة، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

من جانبه، قال الملحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، إنه تمت الاستجابة الفورية لالتماس المواطنة، وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، وتم تحويل مستحقات الورثة بحصول المواطنة «ألطاف.ط. م»، على المعاش الشهري والمبالغ المتجمدة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي مبلغ 5584.48  دولار، ما يعادل 87 ألفًا و341 جنيها مصريا تقريبا.

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