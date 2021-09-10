وزارة القوى العاملة توفر وظائف برواتب تصل لـ5000 جنيه ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير عدد من فرص العمل في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، وفقا لما صرح به محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

وأضاف «سعفان» أن القوى العاملة عملت على توفير 1809 فرص عمل للذكور والإناث، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص جزء منها، لذوي الهمم والعزيمة، وتتراوح الرواتب ما بين 1200 و5000 جنيه في بعض المهن، حيث يتم تقدير الرواتب طبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي اللذان يحظى بهما العامل، وذلك من خلال 50 شركة ومصنع قطاع خاص بـ11 محافظة لشغلها خلال شهر سبتمبر 2021، بالإضافة إلى إعادة نشر 80 فرصة عمل لم يتم شغلها منذ أغسطس 2021 .

طريقة التقديم على وظائف القوى العاملة

وأضاف الوزير أنه يمكن التقديم للوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة، من خلال الدخول على الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg «النشرة القومية للتشغيل» تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع، موضحا أن نشرة التوظيف تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

القوى العاملة توفر فرص عمل في 11 محافظة

وأوضح «سعفان» خلال بيان صادر عن وزارة القوى العاملة، أن فرص العمل متوفرة في 11 محافظة وهي:

ـ القاهرة.

ـ أسيوط.

ـ المنيا.

ـ السويس.

ـ الشرقية.

ـ دمياط.

ـ أسوان.

ـ قنا.

ـ بورسعيد.

ـ القليوبية.

ـ الغربية.

القوى العاملة تتيح 187 فرصة عمل بمحافظة القاهرة

وأوضحت وزارة القوى العاملة أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 30 مسؤول مبيعات خارجية، 5 مراقبين كاميرات براتب 3000 جنيه، و100 فرد أمن براتب 3000 جنيه، و2 فني تبريد وتكييف، 50 عامل نظافة براتب 2500 جنيه.

227 فرصة عمل بمحافظة الشرقية ضمن وظائف القوى العاملة

كما أوضح وزير القوى العاملة أن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 5 محاسبين براتب يصل إلى 5000 جنيه، و5 مهندس ميكانيكا، و15 مندوب مبيعات، و15 فنى انتاج، 15 أمين مخزن، و3 منسق بيانات، 15 مشغل ماكينات، و75 عمال إنتاج براتب 3400 جنيه، 10 عمال مخازن، و29 سائقاً، 5 عمال خدمات، و 50 عامل استيفاء نسبة الـ 5 %.

وظائف القوى العاملة بمحافظة السويس

كما تم توفير فرص عمل بالسويس، تمثلت في 50 فرد أمن براتب 3000 جنيه، و 200 عامل إنتاج .

وظائف القوى العاملة بمحافظة القليوبية

وفي القليوبية يوجد 17 مشرف جودة، و50 عامل سنجر، 55 عامل أورليه، 25 عامل أوفر، 10 مساعد، 10 عمال تشطيب، ومساعد مدير مبيعات، و 7 فنى لحام جلود، و 5 أمين مخزن، 8 عامل مخزن، 52 عامل إنتاج، 12 سائق، 5 عامل تحت التدريب، 2 مهندس مدنى براتب 4500 جنيه، 6 فنى حدادة ولحام، 3 فنى كهرباء، مندوب دعم فنى، مدخل بيانات، 38 عامل تعبئة وتحميل، 10 فرد أمن، 27 عامل استيفاء نسبة 5 %، و 5 محاسب تكاليف، 21 عامل خدمات، 9 عمال ماكينة، 5 مساعد فنى، 5 مشغل ليزر، 15 فنى صيانة وتشطيب .

وظائف القوى العاملة بمحافظة دمياط

كما تم توفير فرص عمل بدمياط وبورسعيد شملت 10 عمال تجهيز، و50 خياط، 80 مساعد، 5 عمال جودة، مشرف .

وظائف القوى العاملة بمحافظة الغربية

وفي الغربية توجد فرص عمل لـ3 مهندسي تخطيط، مراقب جودة، 50 عامل تشغيل ماكينات، 18 عمال أرضية، 5 عمال صباغة، 5 عمال تدوير، كاشير، ويتر صالة، 2 عامل مطبخ، محاسب، 2 مصمم جرافيك، 2 عامل لصق ولزق كارتون، عامل لصق سلوفان، 53 عامل خياطة، 4 مكوجي، 9 عمال تعبئة وتغليف، 3 عمال قص، 4 عمال نظافة، 8 بائعين، 7 عمال مخزن .

وظائف القوى العاملة في أسيوط

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت 3 مسئول تمويل، 3 منسقة ميدانية، 7 أخصائي تمويل، 3 عمال لشركة سياحية، 5 منسق وأخصائي، 2 مندوب مبيعات، 4 فنى مخازن كيميائي، 20 فنى كهرباء وتكييف وخراطة وحدادة، 2 عمال لبنزينة، وعامل لصيدلية .

فرص عمل القوى العاملة بمحافظة قنا

كما وفرت مديرية القوى العاملة بقنا مجموعة من فرص العمل شملت مندوب مبيعات، و 2 سائق، و 100 مستشار تأميني، 5 مدير وحدة مبيعات، ومدرسة تربية طفولة، و 10 عمال انتاج، 2 فنى كهرباء، 2 عمال تشغيل ماكينات، 2 طاولجي.

فرص عمل وزارة القور العاملة بالمنيا

وفي المنيا يوجد 156 فرصة عمل متاحة منها 3 كاشير، 150 عامل خياطة، 2 عمال إنتاج ، وعامل استيفاء نسبة 5%.

فرص عمل وزارة القور العاملة في أسوان

كما تم توفير فرص عمل شملت كاشيرة، و 2 بائعين بمحافظة أسوان .