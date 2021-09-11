تفاصيل جديدة في أزمة إيقاف شيكابالا 8 أشهر

طلبت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بعض المستندات من لجنة المسابقات ومديرها سيد بخيت، قبل عقد اجتماع الأسبوع الجاري، للنظر في التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الأبيض، بإيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.

وكشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، أن لجنة التظلمات طلبت من لجنة المسابقات، قرار عقوبة إيقاف شيكابالا، والأسانيد التي تم على أساسها إيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه، فضلاً عن لائحة المسابقات التي تتضمن نص العقوبة.

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