مسلم: تصريحات عبد الحفيظ المثيرة لازم تنتهي.. وعماد حسين: تجاهل الزمالك خطأ شيكابالا خطيئة

استضاف برنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان، وكريمة عوض، كلًا من الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، عضو مجلس الشيوخ، للحديث عن نبذ التعصب الكروي، في فقرة «مواجهة هادئة» بين «الأهلاوي محمود مسلم» و«الزملكاوي عماد الدين حسين».

وفي رده على سؤال خيري رمضان، عن أبرز السلبيات الواضحة في الأهلي، قال الدكتور محمود مسلم، إن بعض التصريحات التي يطلقها سيد عبد الحفيظ، مديرالكرة في النادي الأهلي، سببت تشاحنات بين الجماهير، فيما انتقد عماد الدين حسين، اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، بسبب الأزمات التي يُخلفها بين فترة والأخرى، مشددا على ضروة اعتراف إدارة الزمالك بخطأ شيكابالا في الأزمة الأخيرة، مع أحمد مجاهد، رئيس اتحاد كرة القدم.

وأوضح الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، أنه للأسف الشديد هناك لاعبون ومديرون وأعضاء مجالس إدارات للأندية متخصصون في إثارة الفتنة بين الأندية الرياضية، فلا يظهرون إلا ويتركون أزمة كبيرة، «لو مجلس الإدارة مش قادر يحتوي الكلام ده لازم يعرف يحتويه، بس للأسف كلهم تحت تأثير السوشيال ميديا»، مؤكدًا أن جماهير الأهلي أكثر من جماهير الزمالك في مصر، من حيث الأعداد وقوة المتابعة، مستدلًا على ذلك بأن نسبة توزيع الصحف بعد فوز الأهلي أكثر بكثير من توزيعها بعد فوز الزمالك.

مسلم: الأهلي أصبح مهتما بالقنوات والمشاكل أكثر من اهتمامه بفريق الكرة

وحدد «مسلم» ثلاث مشكلات في النادي الأهلي، أولها وجود سيد عبد الحفظ، مديرا للكرة، وتصريحاته المستمرة، «كانت التصريحات دي في وقت ما ليس بها مشاكل، كون الجبهة الثانية (إدارة الزمالك السابقة) كانت تثير المشاكل، بس الدور ده لازم يقف حاليا»، والمشكلة الثانية هي أن الأهلي أصبح مهتما بالمشاكل والقنوات وغيرها من الأمور، أكثر من اهتمامه بالفرقة بشكل كبير.

مسلم: على قدامى الأهلي التدخل.. العملية داخلة في مشاكل كبيرة

وأوضح رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن الأمر الثالث، هو أن النادي الأهلي هو الأكثر استقرارًا كون مجلس إدارة الزمالك مؤقتا، «كان يجب أن يكون لديه مبادرات أكثر من كده، الناس القدامى بتوع الأهلي يتدخلوا، زي حسن حمدي، لأن العملية داخلة في مشاكل كبيرة».

عماد الدين حسين: يجب معاقبة أي لاعب يُخطئ

من جانبه، ذكر الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، عضو مجلس الشيوخ، أن عدم إدانة سلوك لاعب نادي الزمالك شيكابالا، أثناء الاحتفال بفوز الزمالك ببطولة الدوري خطيئة، مؤكدا أن جماهير الزمالك عليها إدراك أن الصوت العالي لا يحقق النتيجة، فالاستقرار هو الأساس، ولا يجب التسامح مع أي خطأ لأي لاعب، لافتا إلى أن الأجيال الصغيرة التي تشاهد الكرة تعتبرهم نجوما وتتعلم منهم، لذا يجب أن يكونوا قدوة.

القدوة الإيجابية في صورة محمد صلاح

وتابع: «محمد صلاح جعل عددا من الجماهير في أوروبا تعيد النظر إلى الإسلام في ظل الإسلاموفوبيا، ولكن يوجد لاعبون حاليا في مصر يبرزون قيم البصق والشتيمة ويتعلم الجيل الجديد منهم هذا الأمر، وهذا أمر غير صحيح، وأدعو رابطة النقاد الرياضيين في نقابة الصحفيين إلى تنفيذ دورات تدريبية لأغلب الصحفيين الرياضيين للاتفاق على الأساسيات في مجال الإعلام الرياضي».