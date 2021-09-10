شيكابالا بعد تتويج الزمالك بسوبر اليد: تعاقدتم مع أجنبي وخسرتم

علق محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، على تتويج فريق اليد بالنادي بكأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي، بنتيجة 28-27، لينجح في التأهل إلى كأس العالم الذي سيقام في المملكة العربية السعودية، حيث سيواجه الأبيض فريق برشلونة الإسباني في أول مباراة له.

وقال شيكابالا خلال حديثه بقناة نادي الزمالك: «كسرت حاجات كتيرة في الشقة وأنا بتفرج على ماتش الزمالك والأهلي في كأس السوبر الإفريقي، سأحصل على تيشيرت أحمد الأحمر وهو مقطع، كأنه كان بيلعب مصارعة أمام النادي الأهلي».

وأضاف شيكابالا: «الأحمر مينفعش يتعمل معاه غير كده مفيش حل تاني معاه، كل اللاعبين كانوا متفوقين، والزملك فريق متكامل، الناس فاكرة إننا بنتابع ماتشات الأهلي والنهائيات فقط، لا، إحنا بنتابع من زمان جدا، أنا بتفرج على فريق اليد من زمان مش دلوقتي».

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