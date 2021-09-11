رئيس لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر: لم أجد دليلاً على تورط السعودية

أكد توماس كين، رئيس لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، أن تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر لم يجد أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة، أو كبار المسؤولين السعوديين، موَّلوا بشكل فردي تنظيم القاعدة.

وفي تصريحات لصحيفة «جارديان»، كشف توماس كين أن تقرير لجنة التحقيق لم يجد أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين موّلوا بشكل فردي تنظيم القاعدة، مشيرًا إلى أن جميع الوثائق التي قرأها، بما في ذلك تلك التي تريد العائلات الآن الإعلان عنها، لم يجد أي شيء يشير إلى أي مشاركة من قبَل مسؤولي الحكومة السعودية، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأضاف كين: «الآن، سواء كان هناك مواطنون سعوديون متورطون أم لا، لا أستطيع أن أقول أنا قريب من العائلات، وأتعامل معهم بشكل جيد لكني أقول لكم إنني لا أعتقد أنهم سيحصلون على أي شيء».

رئيس لجنة التحقيق: احتمالية تورط إيران أكبر من السعودية

ورأى رئيس لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر أن ثلاثة أرباع الوثائق التي تم تصنيفها سرية بشأن هجمات سبتمبر «لا ينبغي أن تكون كذلك».

وأكمل: لقد وجدت المزيد من المعلومات حول تورط إيران المحتمل أكثر من السعودية.

وعلى مدار السنوات الماضية، طالبت أسر ضحايا الهجمات بالكشف عن الوثائق السرية للتحقيقات وأي دور للسعودية، فيما أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مطلع سبتمبر الجاري بمراجعة رفع السرية عن الوثائق، وهو ما رحبت به السلطات السعودية.