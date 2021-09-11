هجوم على مصطفى شعبان بسبب صيد العصافير بالبندقية: «حرام عليك»

تعرض الفنان مصطفى شعبان لانتقادات من قِبل بعض متابعيه، على خلفية نشره مجموعة صور ومقطع فيديو خلال اصطياده للعصافير، وحمله بندقية صيد بين يديه، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

مصطفى شعبان في رحلة صيد ومعه بندقية

وفي الوقت الذي علّق فيه مصطفى شعبان، على اصطياده للعصافير عبر حسابه بـ«إنستجرام» انهالت التعليقات عليه التي حملت غالبيتها هجومًا وانتقادات لاذعة لصيده الطيور.

ومن بين التعليقات التي هاجمت مصطفى شعبان «حرام عليك»، «لا يا مصطفى بلاش كده والنبي»، «حرام عليكم تقتلوا أرواح بريئة عشان متعتكم»، «حرام مساكين».

متابعة تنتقد مصطفى شعبان بسبب صيد العصافير: ترضاها لحصانك؟

ووجهت إحدى المتابعات رسالة للفنان مصطفى شعبان بقولها: «ليه كده بس؟ دي روح زينا وسابتلكوا الأرض كلها وبعدت عن إيديكم، أنا بحبك وبحترمك يا مصطفى، احترم مخلوقات الله دي روح زينا، إنت ماترضاش حد يأذي الخيول بتاعتك، وبعد الصيد والتصوير بالفرحة دي، هتعمل بيهم إيه؟ ليه كده بس؟».

وحقق الفنان مصطفى شعبان، في موسم مسلسلات رمضان 2021 نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل «ملوك الجدعنة» مع الفنان عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبدالعزيز، محمد التاجي، إخراج أحمد خالد موسى.