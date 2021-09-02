«كوزمو» مباراة فنية بين مصطفى شعبان وخالد النبوي.. «التصوير منتصف أكتوبر»

أعلن المُنتج وليد منصور، انطلاق تصوير فيلم «كوزمو»، اعتبارًا من منتصف شهر أكتوبر المُقبل، تمهيدًا لعرضه في موسم أفلام عيد الفطر المُقبل.

وقال وليد منصور لـ«الوطن» إنّ فريق العمل لا زال يواصل التحضيرات حاليًا لاسيما وأنه مشروع ضخم جدًا، تدور أحداثه في إطار أكشن كوميديا، كما أنه يضم عددًا كبير من النجوم، أبرز مصطفى شعبان، وخالد النبوي، ونيللي كريم، ولبلبة، وريم مصطفى، وبيومي فؤاد، وسيد رجب ودياب.

وليد منصور: تجمعني ثقة كبيرة مع مصطفى شعبان

وكشف عن كواليس تعاقده مع مصطفى شعبان، على بطولة «كوزمو» الذي سيشهد عودته إلى السينما بعد غياب دام نحو 11 عامًا، قائلًا إنّ «مصطفى شعبان جاري من زمان أوي، وتجمعنا ثقة كبيرة، وكانت بيننا اتصالات عديدة طوال الشهور الماضية، قبل عرض مسلسله ملوك الجدعنة».

مباراة فنية

وأضاف وليد منصور، قائلًا: «قلت له ده أفضل وقت عشان ترجع فيه للسينما، خصوصًا إنّه فيه مشروع فيلم محترم وجامد أوي»، متابعًا «الجمهور هيشوف مباراة فنية بين خالد النبوي ومصطفى شعبان».

مصطفى شعبان يغيب عن السينما منذ 11 عامًا

يذكر أنّ آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان، في السينما، كانت عام 2010، من خلال فيلم «الوتر»، حيث جسد شخصية الرائد محمد سليم، واتجه بعد ذلك إلى الدراما التليفزيونية، إذ حرص على المشاركة في الماراثون الدرامي بشكلٍ سنوي، لاسيما وأنه كان يُحقق رقمًا هامًا في المنافسة بين زملاءه الفنانين.

ملوك الجدعنة يجمع مصطفى شعبان وعمرو سعد

وشارك مصطفى شعبان، في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «ملوك الجدعنة»، الذي جمعه بالفنان عمرو سعد، وحققا نجاحًا كبيرًا، لاسيما وأنّ العمل يُشبه التيمة الفنية الخاصة بفيلم «سلام يا صاحبي» للفنانين عادل إمام والراحل سعيد صالح.