«المتحدة» تتعاقد مع المنتج كامل أبو علي لتقديم أعمال بطلها مصطفى شعبان

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التعاقد مع المنتج كامل أبو علي، على بعض الأعمال الفنية، والتي ستكون من بطولة الفنان مصطفى شعبان.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان، كانت خلال شهر رمضان الماضي، بمسلسل «ملوك الجدعنة»، وشارك معه كل من عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، يوسف شعبان، ومن تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.