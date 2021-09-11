التضامن: 10 آلاف جنيه شرط جزائي حال تخلي الأسرة البديلة عن كفالة الطفل

قال محمود شعبان، مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك 2500 طلب لكفالة أطفال على قوائم الانتظار، مؤكدا أن عدد الأسر البديلة، وصل إلى 12 ألفًا، مشيرا إلى أن هناك نحو 500 طفل مكفولين في الخارج يتم متابعتهم بصفة مستمرة من الإدارة الاجتماعية بالوزارة.

سحب الطفل من الأسر غير القادرة على تربيته

وأضاف «شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسبة ارتداد الأسر البديلة عن كفالة الأطفال 2% فقط، موضحا أن الأسر البديلة التي لم تحسن معاملة الأطفال، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها سواء بالتأهيل النفسي أو بالإجراءات القانونية، مؤكدا أنه في حالة رجوع الأسرة عن الكفالة يتم دفع 10 آلاف جنيه كشرط جزائي.

وأشار مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم حاليا دراسة تغليظ العقوبة حتى لا يتم التلاعب بالأطفال، مؤكدا أنه في حالة عدم قدرة الأسرة على تربية الطفل يتم سحبه منها.

متابعة دورية للأسر كل 3 أشهر من مسؤولي الأسر البديلة

وأوضح أن هناك متابعة دورية للأسر كل 3 أشهر من مسؤولي الأسر البديلة في المديريات، ومتابعة أسبوعية من الإدارة المركزية في الوزارة.

من جانبها، قالت اللواء هبة أبو العمايم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش، إنهَّ يتم منح الطفل اليتيم المعثور عليه، بعد موافقة مشيخة الأزهر الشريف، الاسم الأول للأم البديلة الكافلة في خانة الأم، والاسم الأول للأب أو لقب الأب في خانة الأب.

وأشارت مستشار وزارة التضامن، لـ«الوطن»، إلى أن الطفل المكفول لا يورث، إلا أنه من حق الأسرة الكافلة للطفل أن تهب له ما تشاء.

مستندات للحصول على كفالة الطفل

وحددت وزارة التضامن عدة مستندات للحصول على كفالة الطفل تتمثل فيما يلى :

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة عقد الزوج «في حال أسرة مكونة من زوج وزوجة».

- صورة قسيمة الطلاق، إذا كانت المتقدمة لكفالة الطفل مطلقة.

- شهادة وفاة الزوج، اذا كانت المتقدمة لكفالة الطفل أرملة.

- صحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة.

- صورة المؤهل الدراسي.