التضامن: إلغاء لفظ «اللقطاء» و«مجهول النسب» بقانون الأسر البديلة

قالت اللواء دكتور هبة أبو العمايم، مستشار وزارة التضامن للرقابة والتفتيش، إن هناك نحو 11ألف و633 طفل مكفول داخل أسر في مصر، بالإضافة إلى 200 طفل مكفولين خارج مصر، مشيرة إلى أن هناك 2500 أسرة كافلة قيد الانتظار.

وأوضحت «أبو العمايم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بعد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأسر البديلة، تم تعديل اللائحة التنفيذية ووضع بعض المسميات والشروط ، مؤكدة أنه تم إلغاء لفظ «اللقطاء» من قانون الأسر البديلة وتغييره بالمعثور عليهم، كما تم تغيير لفظ «مجهول النسب» وأصبح «كريمي النسب»، كما أن «الأسر البديلة» أصبحت «الأسر البديلة الكافلة».

تغيير سن الزوجين ليصبح 21 سنة بدل من 25 سنة

ولفتت مستشار وزارة التضامن للرقابة والتفتيش، إلى أنه كان يشترط سابقا أن يكون الأم والأب الكافلين مصريين، موضحة أنه تم تغييرها ليصبح أحدهما مصري، كما تم تغيير سن الزوجين ليصبح 21 عامًا بدل من 25 عامًا للحصول على طفل.

تخفيض المبلغ الذي يوضع للطفل بدفتر التوفير من 5 آلاف إلى 3 آلاف

وأكدت، أنه تم تخفيض المبلغ الذى يوضع للطفل بدفتر التوفير من 5 آلاف إلى 3آلاف، للتسهيل على الأسر، لافتة إلى أنه تم تغيير شرط التعليم وأصبح من حق أى أسرة الحصول على طفل بعد موافقة اللجنة المحلية التي تقع الأسرة في نطاقها، بالإضافة إلى حصول الأسرة الكافلة على الولاية التعليمية لأولادها، وحصول الأسرة على الوصاية الكاملة للطفل بعد اجتياز التقييم بوزارة التضامن الاجتماعي.