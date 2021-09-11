نادية الجندي في جلسة تصوير جديدة.. ومتابعون: «عَقدتي بنات العشرينات»

خضعت الفنانة نادية الجندي لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصوّر محمود رؤوف بعد أقل من أسبوع من جلسة التصوير الأخيرة الذي أثارت بها الجدل بعد ظهورها بإطلالة جريئة وشبابية لا تبدو عليها ملامح السن، وذلك في أثناء قضاء عطلتها الصيفية في أحد المنتجعات الشهيرة بالساحل الشمالي.

وظهرت نادية الجندي بإطلالة مرحة وهي ترتدي فستان أخضر منقوش، خطفت بها أنظار متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي، لتعود لتتصدر «التريند» بعد أيام من إطلالتها الأخيرة التي حظت باهتمام واسع لدى الجمهور، مؤكّدين أنَّ العمر مجرد رقم.

وعلقت إحدى المتابعات على صورها عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «ايه كل ده مدام نادية.. إنتي كدة عَقَدتي بنات العشرينات»

نادية الجندي لياسمين عبد العزيز بعد تعافيها: «ربنا يحفظك»

وخلال الساعات الماضية، هنأت الفنان نادية الجندي، ياسمين عبدالعزيز على تعافيها من الأزمة الصحية الأخيرة التي أصابتها وسافرت بسببها إلى سويسرا لتلقي العلاج، وقالت الجندي في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، «ألف ألف حمدالله على سلامتك ياحبيبتي إن شاء الله ترجعي لبلدك وفنك وجمهورك في أقرب وقت والحمدلله أنك بقيتي بخير، ربنا يحفظك من كل شر»، وتابعت: «تمنياتي لكي بالشفاء العاجل ودوام الصحة والنجاح».

وتحرص الفنانة نادية الجندي بشكل مستمر على دعم أصدقائها وزملائها في الوسط الفني، والتعليق على منشوراتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينهم الفنان صلاح عبدالله خلال الوعكة الصحية الأخيرة له نشرت صورة تجمعهما معا من كواليس أحد الأعمال السينمائية، معلقة: «خالص تمنياتي القلبية بالشفاء العاجل للفنان الكبير صرح عبدالله، ربنا يشفيك يا رب.. وترجع بيتك ولفنك بألف سلامة».

«سكر زيادة» آخر أعمال نادية الجندي

وكانت آخر أعمال نادية الجندي مسلسل «سكر زيادة» الذي شاركتها بطولته الفنانة نبيلة عبيد، في سباق الدراما الر مضانية 2020، بجانب مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية من بينهم هالة فاخر، سميحة أيوب، إضافة إلى عدد من نجوم الشرف، من إخراج وائل إحسان.