 تأييدا لمطلب الرئيس.. دعوات برلمانية بسرعة تقديم «الأحوال الشخصية»

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كلمته اليوم خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عن قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية وأهمية توثيق الطلاق حماية لحقوق المرأة.

الرئيس: قانون الأحوال الشخصية يتيح توثيق الطلاق

وكشف الرئيس عن مفاجأة أن قانون الأحوال الشخصية يتيح توثيق الطلاق وقال خلال كلمته: «أنا كإنسان في كل ما أطرحه بكون صادق فيه، تحدثنا عن توثيق الطلاق، وقانون الأحوال الشخصية يتيح للدولة فعل ذلك دون مواجهة مع أحد، القانون يتيح أن أوثق الطلاق».

وتابع الرئيس: «حد يتصور إن أنا منحاز للمرأة.. لا والله، أنا بحاول أعطي حق تم انتهاكه من زمان والناس مش فاهمة والأسر اتعودت على كده، هو ياخد وهي لأ.. ربنا طالبنا نحترم الحقوق ونتعامل بأدب.

وطالب الرئيس أن يتسم قانون الأحوال الشخصية بالتوازن والفهم العميق لعورات وقضايا المجتمع ويعالج الأمر بكفاءة عالية.

تأييد برلماني لمطالب الرئيس

وأيَّد عدد من النواب مطالب الرئيس، مؤكدين على سرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية من الأزهر أو الحكومة، حيث طالب الرئيس منذ فترة بحوار مجتمعي وتعديل القانون وينتظر البرلمان القانون المقدم من الأزهر أو بالتوافق بين الأزهر والحكومة.

وقال النائب محمد عبد الله زين، عضو مجلس النواب، إن القانون تأخر كثيرا وأنه يجب سرعة تقديم القانون وأخذ آراء الجميع في القانون والتوافق مع الأزهر الشريف والحكومة وأن يتسم القانون بالتوازن، كما طالب الرئيس.

زين: توثيق الطلاق قضية مهمة ويحجب تقديم القانون للبرلمان

وأوضح زين، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قضية توثيق الطلاق التي أثارها الرئيس من القضايا المهمة في القانون وقضية الطلاق بشكل عام حيث تؤثر بشكل كبير على الأسرة المصرية، مشيرا إلى أنه إذا لم تتقدم الحكومة والأزهر بالقانون سيتقدم به النواب.

وطالبت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، باستعجال قانون الأحوال الشخصية سواء من الحكومة أو من النواب، حيث القانون الذي أثير حوله ضجة لم يتم مناقشته ونحتاج إلى قانون يحمي الأسرة ويحقق التوازن بين جميع أفراد الأسرة وليس لحساب أحد على آخر.

وأشارت النائبة لـ«الوطن» إلى أن قضية الطلاق تؤرق المجتمع بالفعل وكثير من القضايا التي يتضمنها هذا القانون ومنها قضية توثيق الطلاق التي أثارها الرئيس أكثر من مرة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته اليوم، إنه تحدث في وقت سابق عن وثيقة الطلاق، واستوعب رد الفعل العام، مضيفًا: «أنا استوعبت الأمور، وقانون الأحوال الشخصية يتيح لي أعمل كدة، وأنا هنا بتكلم كدولة مش بتكلم في مواجهة مع حد، والقانون يتيح لي توثيق الطلاق لأنه تترتب عليه حقوق وواجبات».

وأضاف الرئيس السيسي في كلمة خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في العاصمة الإدارية، اليوم السبت: «أنه ليس منحازًا إلى المرأة ولكنه يحاول إعطاء المرأة حقوق اُنتهكت منذ زمن، والأسر في مصر اعتادت على ذلك، مشددًا على أهمية التوازن الحقيقي بين البشر، وهذا أمر فرضه الله على الجميع».

قانون الأحوال الشخصية يجب أن يرضي المواطنين

وشدد على أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يُرضي المواطنين، ويعالج بفهم عميق عورات المجتمع، مشيرًا إلى أن التحديات التي واجهتها الدولة أدت إلى عدم احترام حقوق الإنسان في مصر، بما فيها عدم احترام ممارسات شعائر الآخرين، معقبا: «أنت زعلان ليه لما تشوف كنيسة، أو العكس! إحنا عملنا قوانين تؤكد احترامنا لعقائد كل الناس، واحترامنا لعدم الاعتقاد وأنا أقول ذلك من منظور ديني لأن ده دين».