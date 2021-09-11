ورشة لمدربي كرة القدم في سيناء بالتعاون مع المجلس البريطاني

أعلن محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في جنوب سيناء، أن نادي الرياضات البحرية بمدينة شرم الشيخ يستضيف، اعتباراً من اليوم السبت وعلى مدار 3 أيام، ورشة عمل تدريبية لمدربي كرة القدم بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء إن الدورة التدريبية، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، يأتي تنظيمها بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، الذي تبنى مبادرة تدريب مدربي كرة القدم في الأندية ومراكز الشباب بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، لافتاً إلى أن عدد المدربين المشاركين في هذه الورشة يبلغ 45 مدرباً، بينهم 20 من السيدات مدربات كرة القدم النسائية.

وأكد أن الدورة تهدف إلى تنمية المهارات لدى مدربي كرة القدم، خاصةً أن ورش العمل يجري تنظيمها على يد مجموعة من المدربين المعتمدين من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وهم «فايزة حيدر، وحسن علي، وأحمد العقدة».

وقال إن هذه الورش ستكون فرصة لمن يتم اختياره من المدربين للمتفوقين خلال الدورة، للمشاركة في مشروع «1000 بنت 1000 حلم»، حيث أطلقت الوزارة هذا المشروع الخاص بكرة القدم النسائية في كل المحافظات، ومن المقرر أن ينطلق للمشروع في جنوب سيناء خلال الشهر المقبل.

حضر ورشة العمل، التي بدأت اليوم السبت، الدكتورة غادة إسماعيل أبو السعود، مدير إدارة المنح والبروتوكولات، وعمرو أحمد زيد، من إدارة الكوادر الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وأحمد مسعد، مدير المنشآت الرياضية بجنوب سيناء.

وقال «فتحي» إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة تشكيل أول فريق كرة قدم نسائية على مستوى المحافظة، وأن يكون مقر الفريق في مدينة طور سيناء، ويجري العمل على اكتشاف والبحث عن الفتيات اللائي يردن المشاركة في فريق كرة القدم النسائية، على أن يمثل المحافظة في المسابقات المختلفة.