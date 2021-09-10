«حياة كريمة»: ندوات في كل مدن جنوب سيناء لحث الشباب على عمل مشروع صغير

مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات تستمر في تقديم الدعم لأهالي جنوب سيناء من أجل توفير حياة كريمة لكل مواطن، المبادرة قدمت مساعدات غذائية في كل الوديان والتجمعات البدوية، بالإضافة إلى القوافل الطبية التي نجحت في غزو الصحاري والجبال وتحسين الحالة الصحية للسكان في التجمعات البدوية البعيدة عن المدن.

المبادرة تنفذ في هذه المرحلة المهمة شقا يخص الشباب في الوقت الحالي من أجل الاعتماد على أنفسهم بدلا من الاعتماد على الحكومة، وتلاقي هذه المبادرات إقبالا من الشباب، خاصة أن هناك نجاحات كبيرة تحققت في هذا المجال وعددا كبيرا من الشباب نفذ مشروعات.

مشروعات صغيرة للشباب ضمن برنامج مشروعك

جبريل فتيح معاون محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ومنسق حياة كريمة بالمحافظة، قال في تصريح خاص، إن المبادرة تتبنى حاليا مشروعا مهما ألا وهو توفير مشروعات للشباب توفر فرص عمل لهم بدلا من الاعتماد على الجهاز الإداري للدولة، موضحا أنه جرى عقد ندوات تثقيفية ولقاءات جماهير بمختلف مجالس المدن مع الشباب بحضور محمد عبد الرحمن مدير مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية، ومجدي الديب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

وأضاف أن اللقاءات التي جرت مع الشباب تجاوزت 8 لقاءات في مدن الطور وشرم الشيخ ودهب ونويبع ورأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس، هناك استجابة كبيرة من الشباب لإقامة مشروع أفضل من انتظار الوظيفة، خاصة أن الرئيس السيسي ناشد الشباب بضرورة البحث عن فرص أخرى شجعهم على إقامة المشروعات الصغيرة.

130 مليون جنيه مشروعات للشباب على أرض جنوب سيناء

قال محمد عبد الرحمن، مدير عام مشروعك بمحافظة جنوب سيناء، إنه لأول مرة في مصر يصدر الرئيس السيسي قرارا بأن تكون فائدة مشروعك 5% بسيطة وليست مركبة، موضحا أن إجمالي المبالغ المنصرفة ضمن برنامج «مشروعك» منذ 2015 بلغت نحو 125 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن هناك 20 مليونا ما زالت في البنك لمشروعات شباب تقدموا بها.

وأضاف أنه خلال 6 سنوات عمل في المحافظة جرى تنفيذ 700 مشروع، وجرى توفير أكثر من 2500 فرصة عمل بطرق مباشرة أو غير مباشرة.

وتابع أنه جرى عقدت ندوات بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والأوراق المطلوبة عبارة صورة البطاقة الشخصية وصورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري ومكان المشروع.