في ذكرى رحيله.. 8 أفلام للكاتب أحمد رجب على شاشة السينما

7 سنوات تمر على رحيل الكاتب الساخر أحمد رجب، الذي توفى في مثل هذا اليوم 12 سبتمبر عام 2014، ويعد من أشهر الكتاب والصحفيين في القرن الماضي، ومن أشهر مقالاته الساخرة «نص كلمة» والتي جاءت مصحوبة برسومات الفنان مصطفى حسين، ومن أبرز الشخصيات التي قدماها سويًا «فلاح كفر الهناودة، عبده مشتاق، كمبورة، الكُحيت» والتي تم تحويلها لعمل فني من خلال المسلسل الكوميدي «ناس وناس» بطولة أحمد راتب، حسن حسني، وحيد سيف، عائشة الكيلاني، نجاح الموجي، حسن كامي، هالة فاخر، إيناس مكي.

أعمال أحمد رجب على شاشة السينما

على شاشة السينما قدم الكاتب الكبير أحمد رجب، نحو 8 أفلام سينمائية، تستعرضها «الوطن»، في السطور التالية:

شنبو في المصيدة

عام 1968 قدم الكاتب أحمد رجب فيلم «شنبو في المصيدة» بطولة فؤاد المهندس، شويكار، يوسف وهبي، سمير صبري، توفيق الدقن، سيناريو صبري عزت، إخراج حسام الدين مصطفى.

نص ساعة جواز

عام 1969 قدم الكاتب أحمد رجب فيلم «نص ساعة جواز» بطولة شادية، رشدي أباظة، عادل إمام، ماجدة الخطيب، حسن مصطفى، إخراج فطين عبدالوهاب.

شئ من العذاب

عام 1969 قدم الكاتب أحمد رجب فيلم «شئ من العذاب» بطولة سعاد حسني، حسن يوسف، يحيى شاهين، عبدالمنعم مدبولي، إخراج صلاح أبوسيف.

فوزية البرجوازية

عام 1985 قدم الكاتب أحمد رجب فيلم «فوزية البرجوازية» بطولة صلاح السعدني، إسعاد يونس، أبوبكر عزت، نبيلة السيد، عبدالله فرغلي، سناء شافع، سيناريو وحوار عاطف بشاي، إخراج إبراهيم الشقنقيري.

الوزير جاي

عام 1986 قدم الكاتب أحمد رجب فيلم «الوزير جاي» بطولة وحيد سيف، سيد زيان، أسامة عباس، أحمد بدير، سيناريو وحوار عاطف بشاي، إخراج إبراهيم الشقنقيري.

محاكمة علي بابا

عام 1987 قدم الكاتب أحمد رجب فيلم «محاكمة علي بابا» بطولة يحيى الفخراني، إسعاد يونس، سيناريو وحوار عاطف بشاي، إخراج عاطف بشاي.

صاحب العمارة

عام 1988 قدم الكاتب أحمد رجب فيلم «صاحب العمارة» بطولة فؤاد المهندس، يونس شلبي، تحية كاريوكا، يحيى شاهين، سيناريو وحوار عاطف بشاي، إخراج إبراهيم الشقنقيري.

المجنون

عام 1989 قدم الكاتب أحمد رجب فيلم «المجنون» بطولة إسعاد يونس، حسين الشربيني، تهاني راشد، أبوبكر عزت، سيناريو وحوار عاطف بشاي، إخراج إبراهيم الشقنقيري.