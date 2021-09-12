مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12-9-2021 في محافظات مصر

من الأمور المهمة التي يحرص المسلمون حول العالم على متابعتها بشكل يومي، مواقيت الصلاة، لمعرفة مواعيد أداء الفروض الخمسة في مختلف المحافظات، وفي هذا الصدد، وفي ضوء الخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 سبتمبر الحالي، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 04:09

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب 06:03

أذان العشاء: 07:23

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:13

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب: 06:10

أذان العشاء: 07:29

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 04:10

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:24

أذان المغرب 06:06

أذان العشاء: 07:25

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:14

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:21

أذان المغرب 06:04

أذان العشاء: 07:20

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 04:08

أذان الظهر: 11:50

أذان العصر: 03:21

أذان المغرب: 06:04

أذان العشاء: 07:22

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تشهد مواقيت الصلاة في الدول العربية حالة من التفاوت، وجاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:44

أذان الظهر: 12:16

أذان العصر: 03:43

أذان المغرب 06:26

أذان العشاء: 07:56

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:50

أذان الظهر: 12:17

أذان العصر: 03:42

أذان المغرب 06:26

أذان العشاء: 07:56

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 05:18

أذان الظهر: 01:04

أذان العصر: 04:35

أذان المغرب 07:17

أذان العشاء: 08:38