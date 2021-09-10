مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-9-2021 في محافظات مصر

قد لا يعرف الكثير من المسلمين حول العالم مواقيت الصلاة بانتظام، وانطلاقا من تغيرها بشكل يومي، بسبب تغير حركة الشمس حول الأرض، تستعرض «الوطن» في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر الجاري، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وفقًا للموقع الرسمي لـ الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 04:09

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب: 06:07

أذان العشاء: 07:25

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 04:08

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب 06:08

أذان العشاء: 07:27

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:13

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب 06:05

أذان العشاء: 07:22

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 04:07

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب: 06:06

أذان العشاء: 07:25

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:12

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:12

أذان العشاء: 07:32

مواقيت الصلاة اليوم في العواصم العربية

وتتفاوت مواقيت الصلاة في الدول العربية، وجاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:49

أذان الظهر: 12:18

أذان العصر: 03:43

أذان المغرب 06:28

أذان العشاء: 07:58.

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 01:04

أذان العصر: 04:37

أذان المغرب 07:20

أذان العشاء: 08:41

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:44

أذان الظهر: 12:16

أذان العصر: 03:44

أذان المغرب 06:28

أذان العشاء: 07:58