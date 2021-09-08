مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-9-2021 في محافظات مصر

يبحث الكثيرون من المسلمين عن مواقيت الصلاة بانتظام، حرصا منهم على أداء الفروض في مواعيدها، وتختلف مواعيد الصلاة يوميًا بنقصان أو زيادة دقيقة، بسبب تغير حركة الشمس حول الأرض، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر الجاري، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 04:07

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب: 06:09

أذان العشاء: 07:28

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 04:07

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:26

أذان المغرب 06:10

أذان العشاء: 07:30

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:12

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب 06:08

أذان العشاء: 07:24

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 04:05

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:24

أذان المغرب: 06:08

أذان العشاء: 07:28

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:11

أذان الظهر: 11:58

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب 06:15

أذان العشاء: 07:35

مواقيت الصلاة اليوم في العواصم العربية

وتتفاوت مواقيت الصلاة في الدول العربية والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 05:14

أذان الظهر: 01:05

أذان العصر: 04:39

أذان المغرب 07:24

أذان العشاء: 08:46

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:42

أذان الظهر: 12:17

أذان العصر: 03:46

أذان المغرب 06:32

أذان العشاء: 08:02

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:48

أذان الظهر: 12:19

أذان العصر: 03:44

أذان المغرب 06:31

أذان العشاء: 08:01.