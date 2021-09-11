ترك «فوطة» في بطنه.. اتهام طبيب مسالك بقتل مزارع في طنطا

اتهمت أسرة بقرية «كفر الحما»، التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية، طبيب مسالك بولية، بالتسبب في وفاة مزارع، وذلك أثناء إجراء عملية جراحية له، وإزالة حصوة داخل مستشفى خاص بطنطا، حيث ترك الطبيب «فوطة» في بطن المريض، ما أسفر عن وفاته.

وذكرت الأسرة في المحضر رقم 25212 لسنة 2021 جنح قسم شرطة ثاني طنطا، أن ابنهم «عبد الرحمن بدر»، مزارع، مقيم بقرية «كفر الحما»، دائرة مركز بسيون، كان يعاني من مشاكل صحية، وطلب الطبيب «خ. ح.»، طبيب مسالك بولية، إجراء عملية تفتيت «حصوة».

وأضافت أسرة المزارع، في بلاغها، أنه تم حجز المريض في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة طنطا، بناءً على طلب الطبيب المعالج، ويوم العملية فوجئ أهالي المريض بأن الطبيب قرر إجراء عملية جراحية للمريض، بسبب وجود «حصوة متشعبة»، ما يستلزم تدخل جراحي، وأثناء العملية طلب الطبيب التبرع بالدم، بدعوى أن المريض في حاجة لنقل دم، وعلموا بعد ذلك أن المريض أصيب بنزيف في الكلى، وحاول الطبيب إيقافه، واستعان بعدد من «الفوط الطبية»، ترك إحداها داخل بطن المريض، الذي خرج من غرفة العمليات بعد نحو 5 ساعات.

وكشف أهالي المريض أنه دخل غرفة العمليات حوالي الساعة 11 مساء يوم الخميس، وخرج في حوالي الساعة 4 فجراً، وتم إعطاؤه 2 كيس دم، إضافة إلى 2 كيس بلازما أثناء في غرفة الإفاقة، وتم نقله إلى العناية المركزة، وإعطاؤه كيس دم آخر، وحاول الفريق الطبي إسعاف المريض، غير أنه لفظ أنفاسه في حوالي الساعة 7 صباحاً.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بالتحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى المنشاوي العام، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

من جانبه، أكد الدكتور بهاء توفيق، نقيب الأطباء بالغربية، أنه يجري سماع أقوال الطبيب الذي قام بإجراء العملية، وكذلك طبيب التخدير، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التواصل مع أسرة المتوفي، وتقديم واجب العزاء لهم، وطمأنتهم بأنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حقوقهم، في حالة وجود أي وقائع إهمال.