التصريح بدفن ربة منزل تناولت مادة سامة بالخطأ في شبين القناطر

أمرت نيابة شبين القناطر، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، قبل قليل، بالتصريح بدفن جثة ربة منزل، لقيت مصرعها، إثر تناولها مادة سامة بالخطأ، في دائرة مركز شبين القناطر، عقب إنتهاء مناظرة الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم محمد شديد، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود إشارة من مستشفى شبين القناطر العام، بوصول «ن. م. م.»، 52 سنة، ربة منزل، مصابة بحالة تسمم، ولفظت أنفاسها فور وصولها المستشفى.

تفاصيل مصرع ربة منزل تناولت مادة سامة بشبين القناطر

انتقل فريق أمني من مركز شرطة شبين القناطر إلى محل البلاغ، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفية وصلت المستشفى في حالة إعياء، إدعاء تناول مادة سامة، ولفظت أنفاسها أثناء محاولة إسعافها، كما دلت التحريات على أنها تناولت المادة السامة بطريق الخطأ، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

النيابة تأمر بالتحفظ على جثة ربة منزل تناولت مادة سامة في شبين القناطر

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بالتحفظ على جثة المتوفية لحين عرضها على الطبيب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، ونوع المادة السامة التي تناولتها، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكد أهل المتوفية، خلال التحقيقات، أنها أصيبت بالتسمم نتيجة تناولها مادة سامة بطريق الخطأ، حيث تم نقلها إلى مستشفى شبين القناطر العام على الفور، حيث لفظت أنفاسها أثناء محاولة إسعافها.