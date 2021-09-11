بسبب أزمة الرقائق.. شركات سيارات تعلن تخفيض الإنتاج خلال الأسبوع الجاري

بعد تفاقم جديد في أزمة الرقائق الإلكترونية، أعلن عدد من شركات صناعة السيارات العالمية توقف جديد في إنتاج بعض الطرز الشهيرة وخفض إنتاج السيارات أيضا.

شركات أعلنت عن تخفيض الإنتاج

ومن أبرز الشركات التي أعلنت من قبل عن تخفيض إنتاج السيارات، شركة تويوتا، التي أعلنت في أواخر أغسطس أن إنتاجها من السيارات سينخفض بنسبة 40% بسبب النقص الشديد فى الرقائق الإلكترونية، لتعلن من جديد هذا الأسبوع أنها ستخفض إنتاجها من السيارات مرة أخرى قد تصل الى أكثر من 70 ألف سيارة.

وستمدد «جنرال موتورز» تخفيضات الإنتاج في مصانع سيارات «كروس أوفر» و«السيدان» لمدة أسبوع آخر بسبب النقص الشديد في الرقائق الإلكترونية، ولكنها ستستأنف إنتاج سيارات «بيك آب» يوم الإثنين المقبل، كما هو مخطط له.

«جنرال موتورز» تعلن خسارة نحو 200 ألف سيارة خلال النصف الثاني من العام

وقال المدير المالي، بول جاكوبسون، في شركة «جنرال موتورز»، إن الشركة الأمريكية العريقة ستخسر أكثر من 200 ألف سيارة، خلال النصف الثاني من العام الحالي بسبب الإغلاقات المستمرة في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية التي ضربت صناعة السيارات.

وأعلنت شركة ستيلانتس، رابع أكبر شركة سيارات في العالم، عن تمديد إغلاق مصانع في كندا والولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوعين إضافيين، حيث كانت هذه المصانع مغلقة منذ 30 أغسطس، ويتم فيها تصنيع جيب جراند شيروكي.

وتدخل شركة فورد موتورز في تمديد الإغلاقات المستمرة منذ أربعة أسابيع متتالية، لتعلن عن توقف مصنع سيارات F-150 الـ«بيك آب» الأكثر مبيعا في العالم للأسبوع الخامس بسبب مقص الرقائق الإلكترونية.

أزمة الرقائق الإلكترونية ستستمر لمدة 15 شهرا

وفي معرض ميونخ الدولي للسيارات، الذي أقيم مطلع الأسبوع الماضي، صرح العديد من رؤوساء الشركات بأن الأزمة من المتوقع أن تستمر لمدة 15 شهرا على الأقل وقد تزداد سوءا خلال الربع الأخير من العام الحالي 2021.