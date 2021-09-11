تفاصيل قانون جديد في إيطاليا يسمح بزراعة الحشيش في المنزل

منحت إيطاليا الضوء الأخضر للسكان الراغبين في زراعة الحشيش في منازلهم دون مساءلة قانونية، وسيكون أمام الراغبين في زراعة هذا المخدر المعروف باسم القنب، الفرصة للسفر إلى هذا البلد الأوروبي لفعل ذلك دون أدنى مسائلة قانونية.

واعتمدت لجنة العدل في مجلس النواب الإيطالي، النص الأساسي، الذي يُلغي تجريم زراعة المخدر الأشهر والأقدم عالميا، لما يصل إلى 4 نبتات من القنب (الحشيش) في المنزل.

وفي حالة ارتكاب مدمن مخدرات جريمة إنتاج أو تجارة مخدرات، يعطي النص إمكانية استبدال عقوبة السجن بوظائف مفيدة اجتماعيا. وأخيرا، يشدد الحكم العقوبات في الإتجار بالمخدرات ضد القصر وفقا لصحيفة ريبوبليكا الإيطالية.

القانون يقصر الزراعة على أربع نبتات فقط في المنزل

ويسمح قانون إيطالي جديد بزراعة وحيازة ما لا يزيد عن أربع نبتات من نبات القنب المعروف باسم الحشيش، وذلك للاستخدام الشخصي للكبار فقط.

ويقر القانون الحد الأقصى للسجن في الجرائم الخطيرة التي تتعلق بالحشيش، وهي السجن سنة واحدة وغرامة تنخفض إلى 6500 يورو كحد أقصى،

وإذا ارتكب مدمن مخدرات جريمة، يمكن تحويل العقوبة إلى أعمال المنفعة العامة بناءً على طلب المتهم، وهي عقوبة لا يمكن تطبيقها أكثر من مرتين، ولا يوجد تقليل في العقوبة إذا تم بيع الحشيش للقصر.

القانون يهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات

وتقول رئيس مجموعة حزب حركة النجوم الخمسة في لجنة العدل في مجلس النواب الإيطالي، أوجينيو سايتا: «يهدف هذا القانون أيضًا إلى مكافحة تهريب المخدرات والمنظمات الإجرامية الكبيرة التي تسيطر عليها». ووفقًا للنائب، فإن النص سيؤيد أيضًا الاستخدام العلاجي للقنب، الذي يتم من خلاله الحصول على مستحضرات العلاج النباتي التي تستخدم كمسكن لمن يعانون من بعض الأمراض.

وأعلن حزب رابطة الشمال الإيطالي، عن رفضه للقانون الجديد مضيفا أن يساعد بائعي الموت.