الحشيش في الصدارة.. نسب تعاطي المخدرات بين الشباب

أوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن، أن هناك عوامل دافعة لـ«تعاطي المخدرات»، جاء فى مقدمتها، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل أسرية والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية، وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية وأيضا توهم البحث عن المتعة.

وأوضح الصندوق أن بيانات الخط الساخن للصندوق خلال الـ8 شهور الماضية، كشفت بالأرقام مايلى :

- 88 ألفا و177 مريض إدمان تردد على المراكز العلاجية، خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2021 .

- 27 مركزا لعلاج الإدمان والمخدرات، على مستوى 17 محافظة يقدم خدمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.

- 3801 مريض إدمان من المناطق الجديدة «بديلة العشوائيات» تقدم للحصول على الخدمات العلاجية، منهم 94.44% من الذكور، بينما بلغت نسبة الإناث 5.56%.

- محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 33.54% .

- محافظة الجيزة جاءت فى المرحلة الثانية بنسبة 12.54% .

- 45.30% من مرضى الإدمان بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة .

- 33.63 % بدأوا تعاطى المخدرات من سن 20 سنة حتى 30 سنة.

- 14.38% بدأوا في سن أقل من 15 سنة .

- الحشيش احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 52.72 % .

- تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 41.41 % .

- 33.20 % نسبة تعاطى الترامادول .

- الأستروكس والفودو بنسبة 12.70% .

فئات المتصلين بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان

- مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبه يليه الأم ثم الأشقاء.

- 55.63% من المتصلين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري لا يعملون.

-44.37 % يعملون بالقطاع الخاص والحكومي .

- 7900 موظف بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان، تقدم خلال الأربعة أشهر الماضية« مايو ويونيو ويوليو وأغسطس» 2021 .

- جاءت العوامل الدافعة للعلاج، ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية .