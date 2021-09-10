ضبط شخصين أثناء بيع الحشيش في سيارة مسروقة بكفر الشيخ

نجح ضباط مباحث مركز شرطة دسوق، اليوم الجمعة، في القبض على سائقين حال استقلالهما سيارة ربع نقل مبلغ بسرقتها، وبداخلها كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري.

البداية عندما تلقي أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء مرور ضباط مباحث مركز شرطة دسوق، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة دسوق، تمكنت من ضبط «م.س.ح.هـ» 31 سنة، سائق، ومقيم دائرة المركز، و«ع.ا.ا.م»، 29 سنة، سائق، ومقيم دائرة مركز سيدي سالم، حال توقفهما علي جانبي الطريق واستقلالهما سيارة مبلغ بسرقتها، وبحوزتهما 300 جرام من مخدر «الحشيش»، وسلاح ناري عبارة عن «بندقية خرطوش محلي الصنع»، ومبلغ مالي 4 آلاف جنيه، وهاتفان محمولان.

سيارة السائقين مسروقة

وبالكشف الفني على السيارة، برقم شاسيه 690106 وموتور رقم 6284521، تبين أن أصل لوحاتها المعدنية (ق.ي.ن - 593) ماركة شيفروليه فيراني اللون، ومبلغ بسرقتها في المحضر رقم 10442 لسنة 2020 جنح قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتهما أقرا بشرائهما السيارة من شخص بمدينة الإسكندرية، وأضافا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة للتحقيق.

وفي وقت سابق، ضبطت مباحث قسم أول كفر الشيخ، عاطلين بحوزتهما سلاح ناري وكمية من مخدر «الهيروين»، قبل ترويجه على عملائهما.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري بدائرة قسم أول كفر الشيخ.