كل ما تريد معرفته عن دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تساؤلات كثيرة بين العديد من المواطنين حول دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشمل العديد من المحاور الرئيسة لمفهوم حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية، حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية إلى تعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، على حسب ما جاء في بيان الرئاسة المصرية.

دور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وحول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنها ستكون خطوة جادة للنهوض بحقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية كانت من أول الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، فضلا عن أن مساهمة مصر في هذا الشأن لم تتوقف بل استمرت إلى الآن.

وبخصوص دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فإن الرئيس السيسي، أشار إلى أن دورها سيكون مرتبط بكافة الحقوق والحريات للمواطن، وذلك لأن هناك ارتباطًا عميقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، والهدف من ذلك هو تحقيق التوازن بين حق الفرد في المجتمع ومكافحة الفساد.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تصون الحريات

وأضاف السيسي، خلال الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بأن الإستراتيجية الوطنية تهدف للالتزام بصون الحقوق والحريات من خلال التشريعات والقوانين والسياسات العامة للدولة، بالإضافة لتفيذ الجهات المختصة لتلك التشريعات والقوانين.

كما أوضح الرئيس السيسي، أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نابعة من فلسفة مصرية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل للارتقاء بالمجتمع، موضحا أن الدولة المصرية تلتزم بحقوق الإنسان وحماية الحق في السلامة الجسدية، وأيضا الحرص على حرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية وتعدد الأراء.

الاستراتيجية الوطنية خطوة غير مسبوقة

من جانبه، قال محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان دليل علي حرص الرئيس السيسي على التزام الدولة المصرية بكامل مؤسساتها بحقوق الإنسان وحريته في التعبير، فضلا عن أن الهدف الرئيسي من الاستراتيجية الوطنية هو الارتقاء بالمواطن وبحقوق المرأة والطفل.

وأضاف هيبة، في تصريحات لـ«الوطن» أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي رسالة إلى جميع دول العالم، الذي تؤكد على حرص الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنيين قائلا: «الاستراتيجية الوطنية ستتضمن كل حقوق الإنسان وستلزم مؤسسات الدولة علي احترام الجميع».