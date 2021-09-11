 رئيس «حقوق الإنسان» بـ«الشيوخ»: الاستراتيجية الوطنية خطوة غير مسبوقة

قال محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي خطوة غير مسبوقة تلزم الحكومة ومؤسسات الدولة بإجراءات محددة وهي خطوة تتم للمرة الأولى، والهدف الأساسي منها هو الارتقاء بالمواطن وبحقوق المرأة والطفل.

وأضاف هيبة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الرئيس تناول اليوم العديد من القضايا المهمة، منها استهداف قضايا بعينها لمعالجتها، كما تناولت الجلسات الحديث عن الحقوق السياسية ومنها تحقيق العدالة الناجزة من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

هيبة: مبادرات الرئيس من صميم حقوق الإنسان

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان أن مبادرات الرئيس الصحية مثل 100 مليون صحة وغيرها من المبادرات ومبادرة «حياة كريمة» هي حقوق أصيلة للإنسان ومبادرة حياة كريمة تحديدًا من أهم وأكبر المبادرات، حيث يستفيد منها 60 مليون مصري وتستهدف الارتقاء وتحسين معيشة المواطن تقديم الخدمات وهي من أهم حقوق الإنسان.

وأكد «هيبة» أن حقوق الإنسان ترتبط بظروفها وكل دولة تختلف عن الأخرى فهناك عناصر ومعايير لتحديد حقوق الإنسان أهمها تحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم، ومصر تواجه تحديات كثيرة منها الإرهاب في سيناء والأوضاع على الحدود الغربية وقضية المياه وإثيوبيا، إضافة إلى تحدي التنمية والارتقاء بمعيشة المواطن.

الاستراتيجية رسالة واضحة للعالم

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم هي رسالة إلى العالم تؤكد أن معايير حقوق الإنسان تقيم مع الارتقاء بحياة الشعب وتقديم الحقوق الأساسية للإنسان من استقرار إلى الأمن والأمان وتوفير المأكل والسكن وخدمات تليق بالمواطن.

وأشاد «هيبة» بشمول محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي اليوم حيث تتضمن كل الحقوق سواء السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية، وسيكون لها أثر كبير على حقوق الإنسان، حيث تلزم مؤسسات الدولة بتطبيق معايير محددة.