القباج: إلغاء قانون 70 لسنة 2017 يعبر عن سرعة استجابة السيسي للمجتمع المدني

وجَّهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية للقيادة السياسية على رؤيتها للمؤتمر الذي جرى عقده اليوم، لأنه أبرز ما تفهم الدولة المصرية وبحث الفجوات التي يجب العمل على التعامل معها، كما شهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشددة على أن تقدير الحقوق السياسية للمجتمع المدني بدأ عندما صدر قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء قانون 70 لسنة 2017 الذي لاقى الكثير من الانتقادات، فقد كانت استجابة الرئيس سريعة وهو ما يعبر عن اعتراف صريح بقيمة المجتمع المدني ومدى مشاركته في بناء الدولة المصرية.

منظومة متناغمة لتوفير حياة أفضل للمصريين

وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر قناة «الحياة»، أن هناك في مصر منظومة متكاملة ومتناغمة مع بعضها من أجل توفير حياة أفضل للمصريين، فهناك مزيج من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحرية السياسية والحرية المدنية والجمعيات الأهلي والمنظمات النقابية والعمالية، وحزمة الحقوق التي أقرها الدستور للنساء وذوي الإعاقة ترجمت نفسها في برامج لا تنفذ بشكل عابر لكن يتم ترسيخها في الوزارات والسياسات الاجتماعية التي تتبناها الدولة وتصبح جزءا من الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الشبابية والتعاونيات الإنتاجية.

أهمية برنامج سكن كريم وتنمية الريف المصري

وتابعت، أن الدولة أطلقت برامج سكن كريم: «ونحن مكلفون بتجهيز جزء كبير من مليون وحدة سكنية، كما نعمل على تنمية القرى المصرية تنمية متكاملة وإحداث نقلة في الريف المصري حتى يعود أحسن مما كان، لأننا نستهدف تنمية البنية التحتية وتوصيل المرافق ولدينا قوانين خاصة بذوي الاعاقة تم تنفيذها ونستهدف حماية النساء من العنف والتحرش وختان الإناث وتزويج القاصرات، وهناك أيضا مشروعات متناهية الصغر وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية».