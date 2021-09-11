فيبي فوزي: استراتيجية حقوق الإنسان تقطع الطريق على الجهات الممولة والمخترقة

قالت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنه يوما بعد آخر تتضح بجلاء ملامح الجمهورية الجديدة التي يحتل قمة أولوياتها الإنسان المصري، وما يتعلق بأهداف إعادة إنتاج الشروط المناسبة لحياة كريمة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يستحق أن تتوافر له بعد طول معاناة.

وتابعت أنه من هنا يأتي إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 كأحد أبرز منجزات برنامج العمل والخطة الطموحة التي تتبناها هذه الجمهورية .

فيبي فوزي: الاستراتيجية الوطنية حقوق الإنسان عقد اجتماعي يربط الدولة بمواطنيها

وواصلت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة تدشين لعقد اجتماعي جديد يربط الدولة المصرية بمواطنيها على أسس من احترام الكرامة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم الاقتصار على الحقوق السياسية والمدنية.

وأكدت أن هذه الاستراتيجية وضعت بحيث لا تحدها النظرة القاصرة التي ترى في حقوق الإنسان عددا من المعايير المحدودة التي قد تتناسب مع مجتمعات معينة ذات درجة من النضج و التطور، لكنها تغفل العديد من المكونات التي تحتاجها المجتمعات الناهضة و التي تشمل طيفًا واسعا من الحقوق و الحريات.

أول استراتيجية متكاملة تعبر عن فكر الدولة في الجمهورية الجديدة

وأشارت إلى أنها أول استراتيجية متكاملة تعبر عن فكر الدولة في الجمهورية الجديدة، بما تحمله من تفاصيل وملامح دقيقة لا تكاد تغادر أي من التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بكل فئاته إلا و تتعامل معه، إذ تشمل تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب وكبار السن، كما أنها تعد مكونا أصيلا ضمن مكونات مشروع التنمية المستدامة الذي تنتهجه مصر ويستهدف تحقيق تنمية شاملة في كافة المجالات، وبأسلوب لا يسمح بأي انتكاسات أخرى تهدده بالفشل كما حدث مع العديد من التجارب التنموية السابقة.

ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تساهم بامتياز في قطع الطريق على بعض الهيئات والمنظمات الدولية المخترَقة والمموَلة التي تصدر تقارير بين آن وآخر تفتقد بشدة لأي أساس من بيانات أو معلومات موثقة، فما يتوافر من آليات وإجراءات تضمنتها الاستراتيجية من شأنها أن تمثل قاعدة صلبة للتعامل مع أي مصادر داخلية أو خارجية تتعاطى مع قضية الحقوق والحريات في مصر بشكل فعال وذي مصداقية عالية.

فيبي فوزي: الحوار المجتمعي يمنح الاستراتنيجية قوة دفع هائلة عند التطبيق

وشددت على أن إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عبر حوار مجتمعي موسع بمشاركة جميع الوزارات والجامعات ومراكز الأبحاث، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، يمنحها قوة دفع هائلة عند التطبيق، موضحةً أنه تصنيف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 كإحدى اهم الخطوات على الطريق الذي تسير عليه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة بناء الإنسان المصري.

وأعربت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، عن سعادتها بحضور الاحتفال الذي أعلن خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرةً أنه حدث استثنائي تشهده مصر، ويمثل علامة فارقة في تاريخها الحديث والمعاصر.