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محمود مسلم

«البنك الأهلي» يطلق خدمة سداد مصروفات الجامعات المصرية للطلاب الوافدين بالعملات الأجنبية

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الوطن
08:57 م | السبت 11 سبتمبر 2021
الأهلى المصرى يتوسع فى دعم التعليم

الأهلى المصرى يتوسع فى دعم التعليم

أطلق البنك الأهلى المصرى خدمة جديدة بهدف سداد مصروفات الجامعات المصرية للطلاب الوافدين بالعملات الأجنبية، وهو ما يأتى تماشياً مع المبادرة الرئاسية «ادرس فى مصر»، وضمن مبادرات وزارة التعليم العالى بالتعاون مع البنك المركزى.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن تلك الخدمة تأتى فى إطار الدعم الدائم والمتنامى من البنك الأهلى للمبادرات القومية، وحرصاً على تسهيل جميع المعاملات المصرفية للطلبة الوافدين اللازمة لسداد مصروفاتهم الجامعية بالعملات الأجنبية، وكذا جذب وتسهيل إجراءات قيد الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد العليا المصرية من خلال إتاحة مختلف الخدمات التى قد يحتاج إليها الطلبة.

وأشار إلى أن هذه الخدمة تسهم فى إنجاح مبادرة «ادرس فى مصر»، حيث يأتى ذلك فى ضوء التكليفات الرئاسية الخاصة بتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتقديم خدمات مميزة لهم لتذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة فى مصر.

وأضاف كريم سوس، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، أن الخدمة ستتيح للطلاب الوافدين الإيداعات النقدية لسداد المصروفات بالعملات الأجنبية داخل فروع البنك الأهلى بمختلف المحافظات، التى تزيد على 570 فرعاً، أو خصماً من حساب الطالب، وذلك كمرحلة أولى بما يمكّن الطلاب الوافدين فى جميع الجامعات الحكومية والأهلية بجميع أنحاء الجمهورية من سداد المصروفات بسهولة ويسر.

وأضاف «سوس» أنه يمكن للطلاب الاستفادة من باقة الخدمات والمنتجات المصرفية للبنك الأهلى من حسابات وبطاقات مدفوعة مقدماً وتحويلات وغيرها من الخدمات المصرفية المتميزة التى يقدمها البنك الأهلى، وهو ما يدعم سعى البنك الدائم لاجتذاب شرائح أكثر من العملاء والتى تأتى من ضمنها شريحة الطلاب الوافدين تدعيماً لخطة الدولة للشمول المالى والتى تعد أهم استراتيجيات البنك.

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