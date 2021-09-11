«التضامن» عن استراتيجية حقوق الإنسان: يوم مشهود في تاريخ مصر والعرب

أشاد محمود شعبان، مدير عام الأسرة والطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أن اليوم كان يومًا مشهودًا في تاريخ مصر والوطن العربي بإطلاق هذه الاستراتيجية، موجهًا في الوقت ذاته شكره وتقديره للقيادة السياسية في مصر على هذا الأمر.

وزارة التضامن تضمن لكافة شرائح المجتمع الرعاية والأمان

وأضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مانشيت»، مع الإعلامية رانيا هاشم، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أن القيادة السياسية وضعت خطوات رائعة وموفقة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع تراعي جميع الفئات من الطفل وحتى المسن، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي تضمن لكل شرائح المجتمع الرعاية والأمان.

171 دار مسنين على مستوى الجمهورية تحتضن أكثر من 3 آلاف مسن

وأشار مدير عام الأسرة والطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة تحتضن هذه الفئات وتكون تحت مظلتها وتقدم كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والترفيهية ورؤية الوزارة المستقبلية لكافة فئات المجتمع بصفة عامة، مؤكدًا أن هناك 171 دار مسنين على مستوى الجمهورية تحتضن أكثر من 3 آلاف مسن وتقدم لهم كافة الخدمات.

عدد الأسر الكافلة وصل إلى 12 ألف

وأوضح محمود شعبان أن عدد الأسر الكافلة وصل إلى 12 ألف، منهم نحو 500 طفل مكفولين في الخارج يتم متابعتهم بصفة مستمرة من الإدارة الاجتماعية بالوزارة، وجارٍ حصر الأسر في الخارج بشكل دقيق خلال الفترة القادمة، مشددًا على ضرورة وجود ضوابط ومعايير للحفاظ على حياة الطفل في الأسر البديلة.

معايير الحفاظ على حياة الطفل في الأسر البديلة

وواصل أن من بين المعايير اختيار الأسرة بناء على بحث اجتماعي من الإدارة الاجتماعية أو المديرية، وإرسال مندوب من الوزارة للتحقق من كل المعلومات عن الأسرة الكافلة، كما يتم البحث الأمني عن الأسرة للتأكد من عدم انتمائهم لأي تيارات سياسية أو دينية حتى لا تتعرض حياة الطفل للخطر.