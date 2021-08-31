وزيرة التضامن: كل 3 ثواني لدينا شخص يحتاج لنقل دم

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري على أهمية تبرع المواطنين بالدم، موضحة أنه كل 3 ثوانى يصبح لدينا شخص يحتاج لنقل دم، وواحد من كل 10 يدخلون المستشفى يحتاجون للدم.

وأضافت القباج، خلال حفل ختام حملة التبرع بالدم وإطلاق حملة توعية رقمية تحت عنوان تبرعك حياة لغيرك، أن الهلال الأحمر له دور بطولي تنموي وليس إغاثي فقط، وقد قام خلال أزمة كورونا بتوفير كافة احتياجات جميع المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

وقدمت وزيرة التضامن التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهاته في المشروع القومي لتوفير البلازما، مؤكدة أنه لم ولن تكون هناك بلازما إلا إذا كان هناك تبرع بالدم.

6 آلاف طبيب مسجل في حملة فيزيتا

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الهلال الأحمر، قام بالتنسيق مع فيزيتا لحملة التبرع بالدم، لأنها من الجهات التي صدقت في التحول الرقمي واستخدمته على المستوى الإنساني، وشاركت ميدانيا في قطاعات عديدة مثل التبرع بالدم، ومجالات ذوى الإعاقة، مؤكدة أن فيزيتا بدأت بفكرة 200 موظف، حتى وصلت إلى 6 آلاف طبيب مسجل حتى الآن.

ويعمل الهلال الأحمر المصري على مواجهة أخطار الكوارث والنكبات العامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات القومية والدولية، كما يقدم الهلال خدمات التنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا والخدمات الصحية والطبية مع التركيز على سبل الوقاية والإسعاف الأولى وتشجيع التبرع بالدم.

الهلال الأحمر: التبرع بالدم في 5 بنوك بمحافظات القاهرة

وأعلنت الهلال الأحمر، أن التبرع يتم من خلال 5 بنوك للدم في محافظات القاهرة، الإسكندرية، الغربية، البحيرة وقنا لتقديم خدمات نقل الدم وتوفير أكياس الدم بالمجان أو بسعر التكلفة للجمهور، لا سيما الأطفال الذين يحتاجون لنقل دم متكرر، بينما يشارك شباب الهلال في الحملات القومية للتطعيم ضد الأمراض والأوبئة.

من جانبه قال عادل العدوى، وزير الصحة السابق، إن الدكتور إيهاب سراج الدين، رئيس بنك الدم كان يعمل في فترة وجود الوباء، ويواصل الليل بالنهار لتوفير فصائل الدم للمرضى، إلا أن سقط ضحية لوباء كورونا، مشددا على ضرورة تثمين قيمة التبرع بالدم.

ولفت وزير الصحة الأسبق إلى ضرورة أن يكون هناك منظومة متكاملة آمنة، مشيرا إلى أن نقل الدم غير الأمن يسبب أمراض فيروسية.