وزيرة التضامن تنعى رجل الأعمال الراحل محمود العربي

نعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي وجميع العاملين بالوزارة، رجل الأعمال محمود العربي صاحب ومؤسس مؤسسة مجموعة «العربي»، الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز الـ 89عامًا.

القباج: محمود العربي كان رائدًا في نهضة الصناعة الوطنية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان صادر اليوم، أن الفقيد الراحل كان رائدًا في نهضة الصناعة الوطنية، وكان نموذجًا في رعاية وحماية عٌمَّالِه، كما أن له إسهامات في العمل الأهلي لا تخفى على الجميع، كما كان فاعلًا للخير بكل إخلاص، فأقام أكبر مستشفى في قريته بأشمون، ومدرسة للتعليم الصناعي، بالإضافة إلي العديد من المشروعات الكبرى التي كان لها مردود اجتماعي كبير علي المواطنين.

كما تقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التعازي إلى أسرته، سائلة المولي العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وكثير الدعاء.