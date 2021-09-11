خبيرة اقتصادية تكشف أهمية السندات الخضراء: تساعد على زيادة الوعي

قالت الدكتورة وفاء علي، الخبيرة الاقتصادية، إن جائحة كورونا كشفت عن كثير من التحديات الاقتصادية بالنسبة لدول العالم، وخاصة مصر وتركت دروسا مستفادة وتدابير يتعين على كل الدول والمؤسسات أن تستفيد منها.

مصر أول دولة تستخدم السندات

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر كانت من أوائل الدول التي حافظت على ديمومة اقتصادها بفضل أدائها المؤسسي الناجح وقدرتها على ادارة الأزمات، وتبنت سياسة التعافي الأخضر بمشروعات على رأس أولوياتها تراعي البعد البيئي كمحور في كل القطاعات التنموية للتغلب على ظواهر التغير المناخي والانبعاثات الكربونية وظاهرة الاحتباس الحراري حفاظا على الأجيال القادمة.

السندات الخضراء

وأكدت أن وزارة المالية أصدرت وطرحت السندات الخضراء كأول دولة رائدة في إصدارها بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات على مستوى الدول العربية وهي عبارة عن صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة وهذه السندات الخضراء تجذب مستثمرين يتمتعون بجودة عالية لاحتفاظهم باستثمارات طويلة الأجل وهو القطاع الذي يحرص أو يركز على الاهتمام باستثمارات مستدامة والاهتمام بالمعايير الاجتماعية.

زيادة الوعي

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن هذه السندات الخضراء تساعد على زيادة الوعي بالبرامج البيئية والصحية للمصدرين، ويقول البنك الدولي إنها أداة فاعلة في زياده حجم الإدراك والوعي وفتح شرايين جديدة وقنوات مع المستثمرين لبيان مدى أهمية التصدي لظاهرة تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية كالتلوث والاحتباس الحراري، ولقد وافقت هيئة الرقابة المالية على أول إصدار من بنوك خاصة السندات الخضراء بقيمة 100 مليون دولار تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها مصر 2030 والأهداف الأممية الـ17 وتستخدم في مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة كفاءة الطاقه وكذلك مشروعات المياه والنقل المستدام وإدارة المخلفات والنفايات والمدن الجديدة والتكيف مع المناخ حفاظا في المقام الأول على صحة المواطن المصري الذي هو أساس التنمية المستدامة.

السندات الخضراء

هي صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.

- تجذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءاً من تحليلهم الاستثماري.

- الاستخدام المحدد للأموال التي يتم الحصول عليها لمساندة تمويل مشروعات معينة، هو الذي يميز السندات الخضراء عن السندات التقليدية، حيث يقيّم المستثمرون الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي تهدف السندات إلى مساندتها وفقاً للبنك.

مميزات وخصائص السندات الخضراء

تتيح لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتماداً على أسواق معينة.

- تساعد السندات الخضراء على زيادة الوعي بالبرامج البيئية للمصدرين.

- السندات الخضراء أداة فاعلة في زيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ وغيره من التحديات البيئية، بحسب البنك الدولي.

أهم المشروعات التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها- مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات.

- الاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.