رامي رضوان ينعى الخبير الاقتصادي محسن عادل: بشوش وقامة رائعة

نعى الإعلامي رامي رضوان الخبير الاقتصادي محسن عادل، نائب رئيس البورصة السابق والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وذلك في حلقة الخميس من برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

ووصف رضوان الراحل محسن عادل أنه كان ضيفا عزيزا يحل على البرنامج، معتبرًا أنه كان من القامات الاقتصادية الرائعة في مصر والفريدة من نوعها، مضيفًا: "من أكتر الشخصيات الجميلة البشوشة ودايمًا بشوش الوجه ومحدش بيقصده في خدمة إلا وكان بيساعد".

وتابع: "أي حد له علاقة بمجال الصحافة والإعلام إلا لما بيقول قصايد شعر في محسن عادل وأراد الله أن يسترد هذه الشخصية"، مقدمًا التعازي لأسرته ومتمنيًا لهم الصبر والسلوان.