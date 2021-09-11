يوسف الشريف يتصدر «الترند» بسبب سمير غانم ودلال عبد العزيز

تصدر يوسف الشريف محركات البحث بعد تكريمه، مساء أمس، في حفل توزيع جوائز «الدير جيست»، الذي حضره عدد كبير من الفنانين، منهم منى زكي، أحمد رزق، محمد فراج، حنان مطاوع، إسعاد يونس، جميلة عوض، حمادة هلال، أحمد سعد وزوجته وغيرهم من الفنانين، وعقب الحفل تصدر يوسف الشريف الترند لأكثر من 24 ساعة.

يوسف الشريف وسمير ودلال

وتصدر يوسف الشريف الترند، بعدما أهدى الجائزة لروح الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وقال يوسف الشريف: «شكرا الدير جيست وشكرا ماجد حسني أحب أن أهدي التكريم ده لروح 2 فنانين غاليين عليا وعلى مصر كلها وهما سمير غانم ودلال عبد العزيز ربنا يرحمهم».

عرض مسلسل «كوفيد 25»

وكُرم يوسف الشريف على مسلسل «كوفيد 25»، الذي عُرض في رمضان الماضي وبالتحديد في النصف الثاني من رمضان، وتم عرضه على أكثر من قناة مصرية بعدما كان من المقرر أن يُعرض حصريا على قناة واحدة، ولكن تأجيل مسلسل «عالم موازي» لدنيا سمير غانم بسبب إصابتها هي ووالدتها وهشام جمال وباقي فريق العمل تسبب في تأجيله حتى الآن.

وحقق مسلسل «كوفيد 25» ليوسف الشريف نسبة مشاهدة عالية، وتصدر الترند لمدة 15 يوما في رمضان، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم أيتن عامر وراندا البحيري وإدوارد وأحمد مجدي، ودارت قصته حول وجود فيروس متصنع جديد يصيب العين ويحفل اسم «كوفيد 25».

ومن اللقطات في الحفل، التي تصدرت الترند، قبلات أحمد سعد لعلياء بسيوني، التي ربطها البعض بقبلات أحمد الفيشاوي لزوجته ندى الكامل، في كل ظهور له على أي ريد كاربت، كما ربط البعض بين صور قبلته مع ريم البارودي وصورة قبلته مع علياء بسيوني.