يوسف الشريف.. حقيقة التحضير لمسلسل النهاية 2

بعد النجاح الذي حققه الفنان يوسف الشريف في شهر رمضان الماضي بمسلسل «كوفيد 25»، بدأ في التحضير لعمله الدرامي الجديد لدراما 2021، ويشغل عقول محبي الفنان، مدى إمكان تصويره الجزء الثاني من مسلسله النهاية في دراما 2022، بعد أن عرض الجزء الأول في رمضان 2020.

يوسف الشريف يفكر في تأجيل تصوير مسلسل النهاية

علمت مصادر مقربة من الفنان يوسف الشريف، أن احتمالية العمل على تقديم جزء ثاني من مسلسل النهاية العام المقبل، صعبة للغاية، وأنه يفكر في تقديم عمل فني جديد ومختلف، ربما يؤجل فكرة الجزء الثاني من النهاية لأكثر من عام.

مسلسل «كوفيد 25»، الذي قام ببطولته الفنان يوسف الشريف في دراما رمضان 2021، كان يتناول قضية انتشار الأوبئة والأمراض، في حقبة مستقبلية في إطار الخيال العلمي والتشويق.

شارك يوسف الشريف في بطولة المسلسل كلا من أحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.

كما شكرت الفنانة الصاعدة هولي في حوارها مع «الوطن»، الفنان يوسف الشريف «يوسف الشريف من أرقى الناس اللي ممكن الواحد يشوفه في حياته، أول واحد يوصل اللوكيشن وأكتر واحد ملتزم بالتعليمات مهما كانت صعبة أو مجهدة أو خطر و كل المشاهد الخطيرة بيعملها بنفسه، هو شخصية نادرة في الذوق والموهبة».

يذكر ان الفنان يوسف الشريف كان قد أحتفل مؤخرا مع زوجته الكاتبة بمرور 12 عام على زواجهما، فقامت إنجي علاء بنشر تهنئة خاصة لزوجها يوسف الشريف، حيث قالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كل سنة وانت طيب يا حبيبي، 12 سنة عدوا، ويا رب سنين جاية كلها سعادة وحب ورضا، Happy 12th Anniversary».