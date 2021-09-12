أسعار الدواجن اليوم الأحد 12-9-2021 في مصر

حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، بحسب ما أشار إليه عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال حديثه لـ«الوطن»، منوهًا إلى أنّه خلال الأيام الحالية نشهد استقرارًا في الأسعار دون أي ارتفاع أو انخفاض يُذكر.

وتستعرض «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر الحالي، بالأسواق المصرية وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

استقر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، عند سعر تراوح ما بين 24 و25 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا، فيما استقر الدجاج البلدي في المزرعة عند سعر تراوح بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة اليوم الأحد، عند سعر 41 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، ووصلت سعر كرتونة البيض البلدي في المزرعة إلى 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم الأحد، ما بين 7 إلى 9 جنيهات، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ويختلف سعر السمّان حسب الحجم، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان إلى 25 جنيهًا، أو 32 جنيهًا وذلك حسب حجم ووزن الطبق.

أسعار البط اليوم

وبلغ سعر البط البلدي مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا نحو 36 جنيهًا في المزرعة، يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 43 و44 جنيهًا، فيما يصل سعر البط البيكني الأبيض إلى 24 جنيهًا في المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وصل سعر بيع الرومي اليوم، في المزرعة إلى نحو 38 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 48 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

ويصل سعر الحمام اليوم إلى 50 جنيهًا في المزرعة، ويصل بسعر 52 جنيهًا إلى المستهلك.