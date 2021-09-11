أسعار الدواجن اليوم السبت 11-9-2021 في مصر

يبحث قطاع عريض بصفة يومية عن سعر كرتونة البيض والرومي والسمان لمعرفة الأسعار اليومية، وأسعار بورصة الدواجن وأسعار الدواجن؛ إذ يفضل الكثيرون تناول الدواجن، نظرا لكونها منتج منخفض السعر، مقابل اللحوم الحمراء التي تسبب النقرس في حال تناولها بكثرة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، متوسط أسعار الدواجن في السوق المحلية وبورصة الدواجن والكتاكيت، اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر، وفق الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن البيضاء

ومن جهته، صرح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن»، بأن أسعار الدواجن شهدت استقرارا في الأسواق المختلفة اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر، ليستمر بذلك الاستقرار الذي بدأ منذ عدة أسابيع سابقة، نتيجة زيادة المعروض وتوافر اللحوم البيضاء.

وأوضح رئيس الشعبة، أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة يتراوح بين 23 و24 جنيهًا، ويتراوح سعره الذي يصل للمستهلك في الأسواق من 26 إلى 28 جنيهًا.

ونوه «السيد»، إلى أن الدواجن البلدي سجلت نحو 36 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بينما سجل الساسو نحو 32 جنيهًا، والأمهات نحو 26 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وظل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر عند نفس السعر، إذ تراوحت بين 42 و45 جنيهًا، كما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي للمستهلك في مختلف المناطق 50 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

أما عن سعر البط المسكوفي عمر يوم واحد اليوم، فسجل نحو 15 جنيهًا، فيما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وعن سعر كيلو السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، فسجل نحو 2.25 جنيه، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

ووفقا لرئيس الشعبة بلغ سعر كيلو الرومي الفرنساوي الأبيض 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، 130 جنيهًا.