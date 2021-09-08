أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-9-2021 في مصر

يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة أسعار الدواجن، بشكل يومي، سواء كانوا تجار أو ربات بيوت أو أصحاب مطاعم تعتمد في وجباتها على الدواجن، كما أنها تعتبر وجبة أساسية لدى الكثيرين، فضلا عن كونها تتميز بسعرها المنخفض مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء.

وتقدم «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، متوسط أسعار الدواجن في السوق المحلية وبورصة الدواجن والكتاكيت اليوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر، وفق الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن البيضاء

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الدواجن شهدت استقرارا في الأسواق المختلفة اليوم الأربعاء، ليستمر بذلك الاستقرار الذي بدأ منذ عدة أسابيع سابقة، نتيجة زيادة المعروض.

وأضاف أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة تتراوح بين 23 و24 جنيهًا، لتصل أسعار الدواجن إلى المستهلك في الأسواق بأسعار تتراوح من 26 إلى 28 جنيهًا، مضيفًا أن الدواجن البلدي سجلت نحو 36 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بينما سجل الساسو نحو 32 جنيهًا للكيلو، والأمهات سجل الكيلو نحو 26 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر إلى سعر يتراوح بين 42 و45 جنيهًا، بينما وصلت كرتونة البيض البلدي للمستهلك في مختلف المناطق إلى 50 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وبلغ سعر البط المسكوفي عمر يوم واحد اليوم، نحو 15 جنيهًا، فيما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

ووصل سعر كيلو الرومي الفرنساوي الأبيض 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، إلى 130 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وبلغ السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيه، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

ووصل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات، كما بلغ سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، نحو 65 جنيهًا.