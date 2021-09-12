صومالي يطعن 5 في شمال إيطاليا.. وبريطانيا تحقق في حريق مسجد

قالت وسائل إعلام إيطالية، إن الشرطة، اعتقلت رجلا صوماليا طعن 5 أشخاص على متن حافلة في مدينة ريميني الواقعة بإقليم إميليا رومانيا في شمالي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح موقع «كورييري دي بولونيا» الإيطالي، أن الرجل رد بعدوانية عندما طلبت منه مراقبتا الحافلة إظهار تذكرته، حيث طعنهما وأصابهما بجروح في العنق والكتف، فيما أصيب 3 ركاب بينهم طفل خلال الاعتداء، وشوهدوا وهم يتلقون المساعدة الطبية.

وحاول الصومالي، بعد جريمته، سرقة سيارة لكنه فشل، لتعتقله الشرطة الإيطالية بعد أكثر من ساعة على الواقعة.

وكان البرلماني الإيطالي، رئيس حزب «نحن مع إيطاليا»، ماوريتسيو لوبي، دعا أمس الأول الجمعة، إلى تعزيز الاستخبارات والوحدات الأمنية الخاصة بمقاومة الإرهاب في البلاد، على ضوء تطورات الأحداث في أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «آكي» الإيطالية.

وفي بريطانيا، أعلنت الشرطة، أنها تحقق في جريمة كراهية، إثر حريق متعمد اندلع، أمس الأول الجمعة، بمسجد في مانشستر الواقعة في شمالي غرب إنجلترا.

الحريق ألحق أضرارا بـ باب المسجد

وألحق الحريق أضرارا بباب المسجد، لكنه أخمد دون أن يوقع إصابات، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وتعهد مفتش شرطة مانشستر، شوهب تشودري، بالعثور على المتورطين في الجريمة، مشددا على أن جرائم الكراهية لن يتم التسامح معها، وقال المسؤول الشرطي: «نحن محظوظون لأن منطقة مانشستر الكبرى هي مكان للتنوع، سيتم تقديم من يرغبون في ارتكاب الجرائم بدافع الكراهية إلى العدالة».