إصابة شخص جراء حادث طعن في مترو أنفاق أكسفورد سيركس البريطانية

أصيب رجل بجروح بالغة جراء عملية طعن بالقرب من محطة مترو أنفاق أكسفورد سيركس بأداة حادة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

‏و«محطة مترو أنفاق أكسفورد سيركس» هي إحدى محطات مترو أنفاق لندن، وتقع على خط سنترال وبيكرلو وفيكتوريا، وافتتحت في المنطقة رقم 1، في 30 يوليو من عام 1900.

وقالت مصادر إعلامية بريطانية، نقلا عن شرطة العاصمة البريطانية «لندن»، إن مجهولا طعن رجلا بالقرب من محطة المترو بأداة حادة، فيما ذكرت وكالة «أل بي سي» البريطانية، أن الضحية نقل إلى المستشفى عقب إصابته بجروح بالغة في الحادث، ووفقا لوكالات إنفاذ القانون، حالته حرجة.

الشرطة البريطانية: اعتقال المهاجم بعد أن احتجزه المارة بالقرب من مكان الحادث

وأشارت الشرطة البريطانية، إلى أن المهاجم اعتقل بعد أن احتجزه المارة بالقرب من مكان الحادث، فيما تم إجلاء جميع الركاب من محطة «أكسفورد سيركس» عقب وقوع الحادث، كما أغلقت جميع مداخل المحطة.