خبراء يشيدون باستراتيجية حقوق الإنسان: يوم التتويج في تاريخ مصر

قال الدكتور سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، هو يوم التتويج في تاريخ مصر، وتم تهيئة البنية الأساسية لإطلاقها، موضحًا أن أهم عناصر البنية الأساسية هي الاستقرار والأمان، أي أنه كان لا يمكن مناقشة حقوق الإنسان لشخص لا يشعر بالأمان ومرعوب من الغد وغير مستقر.

استراتيجية حقوق الإنسان تُدرس منذ 3 سنوات

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن استراتيجية حقوق الإنسان التي تم إطلاقها اليوم تُدرس منذ 3 سنوات وشارك في صياغتها عقول وخبرات وكفاءات مصرية في كل المجالات، موضحًا في الوقت ذاته أنه تم تحليل بيانات المواقع الدولية والمعلومات العالمية حول مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيدًا بدور القيادة السياسية في هذا الأمر.

استراتيجية حقوق الإنسان بمثابة يوم تاريخي في الحياة السياسية

فيما أوضح عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، بمثابة يوم تاريخي في الحياة السياسية بمصر، وقفزة كبيرة في حقوق الإنسان ونقلة نوعية، كما أن مصر لديها 52 ألف جمعية في مجال المجتمع المدني، وأن المجتمع المدني يقوم بدور كبير في الدول الكبيرة، مؤكدا أن مصر دولة عريقة.

السيسي يقدم كل الدعم لمؤسسات المجتمع المدني

وأشار «شيحة»، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقدم كل الدعم لمؤسسات المجتمع المدني، ووجه تكليفات واضحة للحكومة والبرلمان ومنظمات حقوق الإنسان، للقيام بدورهم، واستعادة الدولة لقوتها ساهم ذلك في دعم منظمات المجتمع المدني، وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ستغلق الباب أمام المنظمات الدولية للتدخل في الأمور الداخلية.

مصر تبني مؤسساتها بأحدث الأساليب

وعلى جانب آخر، أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الجمهورية الجديدة تعني أن مصر باتت أكثر ثباتًا وشموخًا، موضحًا أن الدولة المصرية تبني مؤسسات بأحدث الأساليب ونجحت في مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أنه كان لهم ملاحظات في ملف حقوق الإنسان وتم الأخذ بها.