«البارالمبية» عن استراتيجية حقوق الإنسان: الرئيس بيدور على حقوق ذوي الهمم من سنين

قالت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان زاد سعادتها بالإنجازات التي حققتها البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية المقامة مؤخرا في طوكيو، موضحةً: «الرئيس السيسي بقاله سنتين أو 3 سنوات بيدور على حق ذوي الهمم».

استراتيجية حقوق الإنسان أسعدت الجميع

وأضافت «خطاب» خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن استراتيجية حقوق الإنسان أسعدت الجميع لأن القيادة السياسية تقف مع كل فئات المجتمع، حيث ناقش مجلس الشيوخ التنمر وحقوق كبار السن وقضايا ذوي الهمم، وما حدث اليوم تتويج لكل هذه الجهود.

وتابعت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي يحضر لهذه الاستراتيجية منذ مدة: «ثقتنا في القيادة السياسية تمنحنا دفعة وحافز في كل تحركاتنا في الحياة».

المنافسات كانت شرسة

كما تطرقت رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، إلى ملف دورة الألعاب البارالمبية، لافتة إلى أن ظروف تداعيات جائحة كورونا أثرت على تدريبات اللاعبين المصريين، لذلك لم يحصلوا على الميدالية الذهبية، وحُرموا من المعسكرات لفترات معينة وتدرب اللاعبون «أون لاين»، وهو ما لم يكن كافيا، كما لم يخض اللاعبون احتكاكات قوية استعدادا للبطولة: «فريق السباحة مثلا، سافر إلى إيطاليا وعاد إلى مصر في اليوم التالي مباشرة».

وأكدت، أن المنافسة كانت شرسة جدا، حيث تزيد عدد الدول المشاركة في هذا النوع من الدورات، كما أن شريف عثمان بطل رفع الأثقال حصل على الفضية رغم تعرضه للإصابة بالكتف قبل المشاركة في البطولة: «عمل اللي يقدر عليه، وأوجه التحية لكن من حصل على ميدالية».

5 ميداليات ضاعت من مصر في البارالمبياد طوكيو بسبب ظروف منها التحكيم

وواصلت: «توجد 5 ميداليات ضاعوا منا نتيجة ظروف معينة، مثل التحكيم، كان فيه حاجة مش مظبوطة واللاعبين كانوا حاسين إنهم اتظلموا، أما فاطمة عمر فهي أسطورة تعرضت لإصابات كثيرة وحصلت على الميدالية الفضية وبذلت كل الجهود الممكنة».