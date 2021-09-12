أمن الاحتلال يتجمع حول أسير فلسطيني لمنع تصويره أثناء المحاكمة.. فيديو

وثق مقطع فيديو من محكمة الصلح في مدينة «الناصرة» شمال إسرائيل مشاهد للأسير زكريا الزبيدي خلال محاكمته، حيث تجمع حوله عدد من عناصر الأمن الإسرائيليين لمنع تصويره.

وكان أفيجدور فيلدمان، محامي «الزبيدي»، أعرب في وقت سابق، عن قلقه حول الصحة الجسدية للأسرى، موضحا أن القاضي سيشاهد الموقوفين وسيوجه لهم الأسئلة ويفحص ما إذا كانوا قد تعرضوا للأذى خلال الفرار أو خلال القبض عليهم.

وأضاف فيلدمان، «نحن نعتقد أن على المحكمة الإشراف بشكل دقيق على استمرار اعتقالهم وسنطلب من المحكمة الإشراف على هذه التحقيقات لأننا لا نثق كثيرا بالمحققين».

وأوضح محامي الزبيدي: «حتى اللحظة هناك أمر منع لقاء المحامين والأسرى ونحن نأمل أن يتم إزالة هذا الأمر في الأيام القريبة لكي نستطيع لقاءهم والحديث معهم وتقديم الاستشارة لهم بالنسبة للتحقيقات».

وألقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية في وقت سابق، القبض على 4 من الأسرى الفلسطينيين الـ6 الفارين وهم زكريا زبيدي ويعقوب قادري ومحمود ومحمد العارضة.

محكمة الاحتلال تمدد توقيف الأسرى الـ4 بدعوى استكمال التحقيق في تهم الهروب

وقررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، تمديد توقيف الأسرى الفلسطينيين الـ4 الذين أعيد اعتقالهم بعد فرارهم من «سجن جلبوع»، الاثنين الماضي، فيما قال مكتب إعلام الأسرى إن المحكمة، مددت اعتقال الأسرى الفلسطينيين الأربعة المعاد اعتقالهم حتى الأحد المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

מעצרם של ארבעת המחבלים שנמלטו בתחילת השבוע מכלא גלבוע הוארך עד ליום ראשון ה-19 בספטמבר תיעוד נוסף מבית המשפט@CBeyar pic.twitter.com/0mOBnFs2gb — כאן חדשות (@kann_news) September 11, 2021

وقضت محكمة الاحتلال، بتمديد توقيف الأسرى الـ 4، لمدة 8 أيام بدعوى استكمال التحقيق في تهم الهروب والمساعدة على الهروب والتآمر لتنفيذ جريمة أو عمليات إرهابية والانتماء لتنظيم معاد وتقديم خدمة لتنظيم معاد.

יעקוב קאדרי, אחד המחבלים שנתפסו הלילה לאחר שברחו מכלא גלבוע, מתייצב לדיון הארכת המעצר בבית המשפט בנצרת@CBeyar pic.twitter.com/3WSYhdMgbW — כאן חדשות (@kann_news) September 11, 2021

بدورها، نشرت قناة «كان» الإسرائيلية، مقطع فيديو يوثق لعمليات التعقب والمطاردة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي للأسيرين الهاربين حتى الآن.

הסריקות בכפרים והחיפושים עד השעות הקטנות: צה"ל מפרסם תיעוד מפעילות החיפוש אחר המחבלים שברחו מכלא גלבוע @ItayBlumental (צילום: דובר צה"ל) pic.twitter.com/vXVXJldceP — כאן חדשות (@kann_news) September 11, 2021

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، إن الإغلاق الأمني ​​المفروض في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، انتهى منتصف أمس السبت، ومن الممكن استئناف حركة المرور صباح اليوم، فيما جاء الإغلاق الأمني عقب هروب الأسرى الفلسطينيين من السجن.

وزير إسرائيلي: أحد الأسيرين الفلسطينيين الهاربين يعتقد أنه تمكن من الوصول إلى الضفة الغربية

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، إن أحد الأسيرين الفلسطينيين اللذين ما زالا هاربين من سجن جلبوع يعتقد أنه تمكن من الوصول إلى الضفة الغربية، موضحا أن الآخر، يمكن أن يكون على أي من جانبي الخط الأخضر، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، شابا من مدينة القدس المحتلة، وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت شاب يدعى «نور الشلبي» بعد مداهمة منزله في مدينة القدس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

بدورها، دانت فلسطين عمليات القمع الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل المشاركين بالمسيرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية في عموم الضفة الغربية المحتلة.

الخارجية الفلسطينية تعبر عن استغرابها من الصمت الدولي تجاه انتهاكات الاحتلال

وعبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان عن استغرابها الشديد من الصمت الدولي المتواصل تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعب بأكمله يخرج في مسيرات سلمية للدفاع عن حقه في أرض وطنه وفي وجه اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه.